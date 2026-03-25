Τσάντα για παπούτσια προπόνησης Nike Brasilia 9.5 (11 L)

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Η τσάντα για παπούτσια Nike Brasilia επιτρέπει την αποθήκευση και μεταφορά των παπουτσιών σου ξεχωριστά από τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Η λαβή στο άκρο είναι πρακτική στις μετακινήσεις, ενώ η τσέπη με φερμουάρ στο εξωτερικό εξασφαλίζει πρόσβαση στα μικροαντικείμενα. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από ίνες με τουλάχιστον 65% ανακυκλωμένο πολυέστερ.