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Τσάντα για παπούτσια προπόνησης Nike Brasilia 9.5 (11 L) - Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Brasilia 9.5

Τσάντα για παπούτσια προπόνησης (11 L)

22,99 €
Λίγα κομμάτια είναι ακόμη διαθέσιμα. Παράγγειλε σύντομα.
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 65% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Η τσάντα για παπούτσια Nike Brasilia επιτρέπει την αποθήκευση και μεταφορά των παπουτσιών σου ξεχωριστά από τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Η λαβή στο άκρο είναι πρακτική στις μετακινήσεις, ενώ η τσέπη με φερμουάρ στο εξωτερικό εξασφαλίζει πρόσβαση στα μικροαντικείμενα. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από ίνες με τουλάχιστον 65% ανακυκλωμένο πολυέστερ.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: DM3982-010

Nike Brasilia 9.5

22,99 €

ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΣΟΥ.

Η τσάντα για παπούτσια Nike Brasilia επιτρέπει την αποθήκευση και μεταφορά των παπουτσιών σου ξεχωριστά από τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Η λαβή στο άκρο είναι πρακτική στις μετακινήσεις, ενώ η τσέπη με φερμουάρ στο εξωτερικό εξασφαλίζει πρόσβαση στα μικροαντικείμενα. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από ίνες με τουλάχιστον 65% ανακυκλωμένο πολυέστερ.

Πλεονεκτήματα

  • Θήκη με φερμουάρ στο επάνω μέρος για ασφαλή αποθήκευση των παπουτσιών σου.
  • Εξωτερική τσέπη με φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση στα μικροαντικείμενά σου.
  • Λαβή στο τέλος για εύκολη μεταφορά της τσάντα ενώ βρίσκεσαι εν κινήσει.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 33 cm (M) x 15 cm (Π) x 18 cm (Υ)
  • 11 L
  • 100% πολυέστερ
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: DM3982-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (4)

5 αστέρια

  • praktisch, sauber

    KatrinB896734485

    Praktisch für die Reise, Kurztripps.

  • Il Top

    Luca940326793

    Come sempre il top in stile, materiale ed utilità

  • CAPIENTE

    PIO81

    IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE

Τσάντα για παπούτσια προπόνησης Nike Brasilia 9.5 (11 L)

Nike Brasilia 9.5

22,99 €

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