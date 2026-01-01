Τζάκετ Therma-FIT ADV Nike ACG "Lava Flow" για μεγάλα παιδιά

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike ACG "Lava Flow"
Τζάκετ Therma-FIT ADV για μεγάλα παιδιά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Ψήνεσαι για μια νέα περιπέτεια; Αυτό το τζάκετ διπλής όψης διαθέτει τεχνολογία ρύθμισης της θερμοκρασίας και υδροαπωθητικής προστασίας, για να συνεχίσεις την εξερεύνηση. Εμπνευσμένο από μια εκδρομή με κανό στο εθνικό πάρκο Big Bend National Park στο δυτικό Τέξας, αυτό το μπουφάν έχει σχεδιαστεί για να αντέχει τις κρύες νύχτες. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και δεν χρειάζεσαι τη ζεστασιά που προσφέρει η τεχνολογία Therma-FIT ADV, μπορείς να το διπλώσεις και να το τοποθετήσεις στην εσωτερική τσέπη.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Summit White
- Στυλ: IF1706-010
Nike ACG "Lava Flow"
Ψήνεσαι για μια νέα περιπέτεια; Αυτό το τζάκετ διπλής όψης διαθέτει τεχνολογία ρύθμισης της θερμοκρασίας και υδροαπωθητικής προστασίας, για να συνεχίσεις την εξερεύνηση. Εμπνευσμένο από μια εκδρομή με κανό στο εθνικό πάρκο Big Bend National Park στο δυτικό Τέξας, αυτό το μπουφάν έχει σχεδιαστεί για να αντέχει τις κρύες νύχτες. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και δεν χρειάζεσαι τη ζεστασιά που προσφέρει η τεχνολογία Therma-FIT ADV, μπορείς να το διπλώσεις και να το τοποθετήσεις στην εσωτερική τσέπη.
Μόνωση υψηλών επιδόσεων
Η μόνωση PrimaLoft® χρησιμοποιεί την τεχνολογία Nike Therma-FIT ADV για τη δημιουργία προηγμένου υφάσματος που ρυθμίζει τη θερμότητα και εξασφαλίζει ζεστή εφαρμογή στο κρύο
Γρήγορη αποθήκευση
Αν η θερμοκρασία ανεβαίνει στη διάρκεια της μέρας, μπορείς να αποθηκεύσεις αυτό το μπουφάν στην εσωτερική τσέπη.
Σχεδίαση διπλής όψης
Με αυτή τη σχεδίαση διπλής όψης, μπορείς να αλλάζεις στιλ επιλέγοντας τη μονόχρωμη ή την πλευρά με τα σχέδια, δίνοντάς σου δύο εμφανίσεις σε ένα μόνο μπουφάν.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 58% πολυέστερ, 42% νάιλον. Εσωτερικό σώμα / γέμισμα: 100% πολυεστέρας.
- Φερμουάρ μπροστά
- Με μόνωση
- Τσέπη με φερμουάρ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Summit White
- Στυλ: IF1706-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το αγόρι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,37 m
- Το κορίτσι φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,45 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike ACG "Lava Flow"