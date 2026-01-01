Τζάκετ Therma-FIT ADV Nike ACG "Lava Flow" για μεγάλα παιδιά

Nike ACG "Lava Flow"

164,99 €

Ψήνεσαι για μια νέα περιπέτεια; Αυτό το τζάκετ διπλής όψης διαθέτει τεχνολογία ρύθμισης της θερμοκρασίας και υδροαπωθητικής προστασίας, για να συνεχίσεις την εξερεύνηση. Εμπνευσμένο από μια εκδρομή με κανό στο εθνικό πάρκο Big Bend National Park στο δυτικό Τέξας, αυτό το μπουφάν έχει σχεδιαστεί για να αντέχει τις κρύες νύχτες. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και δεν χρειάζεσαι τη ζεστασιά που προσφέρει η τεχνολογία Therma-FIT ADV, μπορείς να το διπλώσεις και να το τοποθετήσεις στην εσωτερική τσέπη.

Μόνωση υψηλών επιδόσεων

Η μόνωση PrimaLoft® χρησιμοποιεί την τεχνολογία Nike Therma-FIT ADV για τη δημιουργία προηγμένου υφάσματος που ρυθμίζει τη θερμότητα και εξασφαλίζει ζεστή εφαρμογή στο κρύο

Γρήγορη αποθήκευση

Αν η θερμοκρασία ανεβαίνει στη διάρκεια της μέρας, μπορείς να αποθηκεύσεις αυτό το μπουφάν στην εσωτερική τσέπη.

Σχεδίαση διπλής όψης

Με αυτή τη σχεδίαση διπλής όψης, μπορείς να αλλάζεις στιλ επιλέγοντας τη μονόχρωμη ή την πλευρά με τα σχέδια, δίνοντάς σου δύο εμφανίσεις σε ένα μόνο μπουφάν.