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Τζάκετ Phantazama ACG για μεγάλα παιδιά - Tattoo

ACG

Τζάκετ Phantazama για μεγάλα παιδιά

129,99 €
Tattoo
Μαύρο
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Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Αυτό το τζάκετ με κουκούλα προσφέρει ανάλαφρη, αδιάβροχη προστασία σε βροχερές συνθήκες. Είναι φτιαγμένο από ανθεκτικό, υφαντό ύφασμα υψηλής απόδοσης με απαλή υφή και τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση μικροαντικειμένων, όπως κλειδιά, μετρητά ή κινητό. Επιπλέον, ο αναδιπλούμενος σχεδιασμός του επιτρέπει να διπλώνεται σε μικρό μέγεθος για εύκολη μεταφορά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Tattoo
  • Στυλ: IZ7617-502

ACG

129,99 €

Αυτό το τζάκετ με κουκούλα προσφέρει ανάλαφρη, αδιάβροχη προστασία σε βροχερές συνθήκες. Είναι φτιαγμένο από ανθεκτικό, υφαντό ύφασμα υψηλής απόδοσης με απαλή υφή και τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση μικροαντικειμένων, όπως κλειδιά, μετρητά ή κινητό. Επιπλέον, ο αναδιπλούμενος σχεδιασμός του επιτρέπει να διπλώνεται σε μικρό μέγεθος για εύκολη μεταφορά.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Tattoo
  • Στυλ: IZ7617-502

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το αγόρι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,57 m
    • Το κορίτσι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,38 m
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Τζάκετ Phantazama ACG για μεγάλα παιδιά

    ACG

    129,99 €

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