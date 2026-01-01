Τζάκετ Phantazama ACG για μεγάλα παιδιά

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Αυτό το τζάκετ με κουκούλα προσφέρει ανάλαφρη, αδιάβροχη προστασία σε βροχερές συνθήκες. Είναι φτιαγμένο από ανθεκτικό, υφαντό ύφασμα υψηλής απόδοσης με απαλή υφή και τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση μικροαντικειμένων, όπως κλειδιά, μετρητά ή κινητό. Επιπλέον, ο αναδιπλούμενος σχεδιασμός του επιτρέπει να διπλώνεται σε μικρό μέγεθος για εύκολη μεταφορά.