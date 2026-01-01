Τζάκετ Phantazama ACG για μεγάλα παιδιά

ACG
Τζάκετ Phantazama για μεγάλα παιδιά
Αυτό το τζάκετ με κουκούλα προσφέρει ανάλαφρη, αδιάβροχη προστασία σε βροχερές συνθήκες. Είναι φτιαγμένο από ανθεκτικό, υφαντό ύφασμα υψηλής απόδοσης με απαλή υφή και τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση μικροαντικειμένων, όπως κλειδιά, μετρητά ή κινητό. Επιπλέον, ο αναδιπλούμενος σχεδιασμός του επιτρέπει να διπλώνεται σε μικρό μέγεθος για εύκολη μεταφορά.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Tattoo
- Στυλ: IZ7617-502
ACG
Αυτό το τζάκετ με κουκούλα προσφέρει ανάλαφρη, αδιάβροχη προστασία σε βροχερές συνθήκες. Είναι φτιαγμένο από ανθεκτικό, υφαντό ύφασμα υψηλής απόδοσης με απαλή υφή και τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση μικροαντικειμένων, όπως κλειδιά, μετρητά ή κινητό. Επιπλέον, ο αναδιπλούμενος σχεδιασμός του επιτρέπει να διπλώνεται σε μικρό μέγεθος για εύκολη μεταφορά.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Tattoo
- Στυλ: IZ7617-502
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το αγόρι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,57 m
- Το κορίτσι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,38 m
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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ACG