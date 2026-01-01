Τζάκετ χιονιού Nike ACG "Mystery Lights"

Nike ACG "Mystery Lights"

399,99 €

Αυτό το τζάκετ είναι φτιαγμένο από ύφασμα GORE-TEX με τεχνολογία Nike Storm-FIT ADV, για προστασία από τον αέρα και το νερό. Η κατασκευή τριών στρώσεων αποτελείται από μια αδιάβροχη μεμβράνη που έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στο ανθεκτικό εξωτερικό ύφασμα και στο εσωτερικό υλικό επένδυσης.

Έμπνευση από τον ουρανό

Το εθνικό πάρκο Big Bend National Park είναι μια τεράστια περιοχή της ερήμου Chihuahuan στο δυτικό Τέξας. Αν και στην περιοχή ο ουρανός είναι συνήθως από τους πιο σκοτεινούς στη χώρα, το απόλυτο σκοτάδι φωτίζεται από τα Marfa Lights, μυστηριώδεις σφαίρες που λάμπουν πάνω από την έρημο. Αυτά τα φώτα ήταν η πηγή έμπνευσης για το όνομα της συλλογής.

Προηγμένη προστασία

Το αδιάβροχο ύφασμα GORE-TEX εξασφαλίζει στεγνή αίσθηση για απόλυτη συγκέντρωση σε κάθε περιπέτεια. Η τεχνολογία Nike Storm-FIT ADV συνδυάζει αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα με προηγμένη κατασκευή και χαρακτηριστικά για άνετη εφαρμογή στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Το αδιάβροχο φερμουάρ δύο κατευθύνσεων δίνει επιπλέον προστασία από τα στοιχεία της φύσης.

Ετοιμότητα για χειμερινά σπορ

Το ενσωματωμένο snowskirt και οι μακριές μανσέτες με τα στοιχεία ρύθμισης με αυτοκόλλητο υλικό στους καρπούς εμποδίζουν την είσοδο του χιονιού μέσα από τα τελειώματα. Τα φερμουάρ εκτείνονται από τις μασχάλες μέχρι τη μέση για αερισμό και πρόσβαση σε αντικείμενα στις τσέπες των βάσεων ένδυσης. Για μεγαλύτερη ευκολία στις συναλλαγές, έχει προστεθεί μια τσέπη με φερμουάρ για κάρτες διέλευσης στο μανίκι.

Ιδανική επιλογή για κάθε περιπέτεια

Η φαρδιά γραμμή έχει άφθονο χώρο στο σώμα για ελευθερία κινήσεων και διάφορες επιλογές styling. Έχει ελαστικό κορδόνι και στοιχείο ρύθμισης στη μέση για να βρίσκεις την τέλεια εφαρμογή. Το στόπερ στο πίσω μέρος της κουκούλας έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται πάνω από το κράνος σου.