Τζάκετ χιονιού Nike ACG "Mystery Lights"

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike ACG "Mystery Lights"
Τζάκετ χιονιού
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Αυτό το τζάκετ είναι φτιαγμένο από ύφασμα GORE-TEX με τεχνολογία Nike Storm-FIT ADV, για προστασία από τον αέρα και το νερό. Η κατασκευή τριών στρώσεων αποτελείται από μια αδιάβροχη μεμβράνη που έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στο ανθεκτικό εξωτερικό ύφασμα και στο εσωτερικό υλικό επένδυσης.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Στυλ: HV1131-353
Nike ACG "Mystery Lights"
Αυτό το τζάκετ είναι φτιαγμένο από ύφασμα GORE-TEX με τεχνολογία Nike Storm-FIT ADV, για προστασία από τον αέρα και το νερό. Η κατασκευή τριών στρώσεων αποτελείται από μια αδιάβροχη μεμβράνη που έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στο ανθεκτικό εξωτερικό ύφασμα και στο εσωτερικό υλικό επένδυσης.
Έμπνευση από τον ουρανό
Το εθνικό πάρκο Big Bend National Park είναι μια τεράστια περιοχή της ερήμου Chihuahuan στο δυτικό Τέξας. Αν και στην περιοχή ο ουρανός είναι συνήθως από τους πιο σκοτεινούς στη χώρα, το απόλυτο σκοτάδι φωτίζεται από τα Marfa Lights, μυστηριώδεις σφαίρες που λάμπουν πάνω από την έρημο. Αυτά τα φώτα ήταν η πηγή έμπνευσης για το όνομα της συλλογής.
Προηγμένη προστασία
Το αδιάβροχο ύφασμα GORE-TEX εξασφαλίζει στεγνή αίσθηση για απόλυτη συγκέντρωση σε κάθε περιπέτεια. Η τεχνολογία Nike Storm-FIT ADV συνδυάζει αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα με προηγμένη κατασκευή και χαρακτηριστικά για άνετη εφαρμογή στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Το αδιάβροχο φερμουάρ δύο κατευθύνσεων δίνει επιπλέον προστασία από τα στοιχεία της φύσης.
Ετοιμότητα για χειμερινά σπορ
Το ενσωματωμένο snowskirt και οι μακριές μανσέτες με τα στοιχεία ρύθμισης με αυτοκόλλητο υλικό στους καρπούς εμποδίζουν την είσοδο του χιονιού μέσα από τα τελειώματα. Τα φερμουάρ εκτείνονται από τις μασχάλες μέχρι τη μέση για αερισμό και πρόσβαση σε αντικείμενα στις τσέπες των βάσεων ένδυσης. Για μεγαλύτερη ευκολία στις συναλλαγές, έχει προστεθεί μια τσέπη με φερμουάρ για κάρτες διέλευσης στο μανίκι.
Ιδανική επιλογή για κάθε περιπέτεια
Η φαρδιά γραμμή έχει άφθονο χώρο στο σώμα για ελευθερία κινήσεων και διάφορες επιλογές styling. Έχει ελαστικό κορδόνι και στοιχείο ρύθμισης στη μέση για να βρίσκεις την τέλεια εφαρμογή. Το στόπερ στο πίσω μέρος της κουκούλας έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται πάνω από το κράνος σου.
Περισσότερα πλεονεκτήματα
- Αυτό το κομμάτι έχει σχεδιαστεί για να κουμπώνει με σούστες στη σαλοπέτα "Mystery Lights".
- Οι τσέπες με φερμουάρ για τα χέρια έχουν τρικό υλικό επένδυσης για ζεστασιά.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Εσωτερικό σήμα με την ιστορία των Mystery Lights
- Κρίκος ACG
- Εσωτερική κοφτή κρυφή τσέπη
- Γείσο κουκούλας
- Θηλιά για κρέμασμα
- Σώμα: 100% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης στις φάσες: 85% πολυέστερ / 15% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Στυλ: HV1131-353
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
- Φαρδιά εφαρμογή: χαλαρή, ευρύχωρη σχεδίαση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike ACG "Mystery Lights"