Τζάκετ διπλής όψης Nike ACG για μεγάλα παιδιά

Nike ACG
Τζάκετ διπλής όψης για μεγάλα παιδιά
Απόλαυσε τις υπαίθριες δραστηριότητες με αυτό το τζάκετ με κουκούλα. Έχει ευρύχωρη γραμμή, γέμισμα που θυμίζει πούπουλα για άνετη αίσθηση ζεστασιάς, κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος και τσέπες με φερμουάρ για να αποθηκεύεις με ασφάλεια μικροαντικείμενα, όπως μετρητά, κλειδιά ή κινητό. Επιπλέον, η σχεδίαση διπλής όψης είναι σαν να έχεις δύο τζάκετ σε ένα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IZ7619-010
Nike ACG
Απόλαυσε τις υπαίθριες δραστηριότητες με αυτό το τζάκετ με κουκούλα. Έχει ευρύχωρη γραμμή, γέμισμα που θυμίζει πούπουλα για άνετη αίσθηση ζεστασιάς, κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος και τσέπες με φερμουάρ για να αποθηκεύεις με ασφάλεια μικροαντικείμενα, όπως μετρητά, κλειδιά ή κινητό. Επιπλέον, η σχεδίαση διπλής όψης είναι σαν να έχεις δύο τζάκετ σε ένα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Το τζάκετ έχει επένδυση
- 100% πολυεστέρας
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IZ7619-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το αγόρι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,50 m
- Το κορίτσι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,52 m
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike ACG