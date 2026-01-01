Τζάκετ διπλής όψης Nike ACG για μεγάλα παιδιά

Απόλαυσε τις υπαίθριες δραστηριότητες με αυτό το τζάκετ με κουκούλα. Έχει ευρύχωρη γραμμή, γέμισμα που θυμίζει πούπουλα για άνετη αίσθηση ζεστασιάς, κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος και τσέπες με φερμουάρ για να αποθηκεύεις με ασφάλεια μικροαντικείμενα, όπως μετρητά, κλειδιά ή κινητό. Επιπλέον, η σχεδίαση διπλής όψης είναι σαν να έχεις δύο τζάκετ σε ένα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: IZ7619-010