Στρώμα προπόνησης Nike (5 mm)

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Nike
Στρώμα προπόνησης (5 mm)
64,99 €
Αυτό το εξαιρετικά ελαφρύ στρώμα προπόνησης διαθέτει ανθεκτική επάνω στρώση και βάση από αφρώδες υλικό για άνεση που διαρκεί, όπου κι αν προπονείστε.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IQ6085-091
Nike
64,99 €
Αυτό το εξαιρετικά ελαφρύ στρώμα προπόνησης διαθέτει ανθεκτική επάνω στρώση και βάση από αφρώδες υλικό για άνεση που διαρκεί, όπου κι αν προπονείστε.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 80% πολυβινυλοβουτυράλη/20% πολυεστέρας
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IQ6085-091
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike
64,99 €