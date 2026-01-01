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Στρώμα προπόνησης Nike (5 mm) - Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Nike

Στρώμα προπόνησης (5 mm)

64,99 €
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Αυτό το εξαιρετικά ελαφρύ στρώμα προπόνησης διαθέτει ανθεκτική επάνω στρώση και βάση από αφρώδες υλικό για άνεση που διαρκεί, όπου κι αν προπονείστε.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IQ6085-091

Nike

64,99 €

Αυτό το εξαιρετικά ελαφρύ στρώμα προπόνησης διαθέτει ανθεκτική επάνω στρώση και βάση από αφρώδες υλικό για άνεση που διαρκεί, όπου κι αν προπονείστε.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 80% πολυβινυλοβουτυράλη/20% πολυεστέρας
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IQ6085-091

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Στρώμα προπόνησης Nike (5 mm)

    Nike

    64,99 €

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