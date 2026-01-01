Στρώμα προπόνησης Nike (5 mm)

Αυτό το εξαιρετικά ελαφρύ στρώμα προπόνησης διαθέτει ανθεκτική επάνω στρώση και βάση από αφρώδες υλικό για άνεση που διαρκεί, όπου κι αν προπονείστε.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IQ6085-091