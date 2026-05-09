Σταθερό jockey καπέλο αγωνιστικού τύπου Nike Club

Η θεά Νίκη παίρνει τα ηνία με αυτό το καπέλο που είναι εμπνευσμένο από τους αγώνες. Έχει σταθερή εφαρμογή μεσαίου βάθους και στρογγυλεμένο γείσο για κλασικό look.

Εμφανιζόμενο χρώμα: University Red/Μαύρο

Στυλ: IH9259-696