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Σταθερό jockey καπέλο αγωνιστικού τύπου Nike Club - University Red/Μαύρο

Nike Club

Σταθερό jockey καπέλο αγωνιστικού τύπου

Έκπτωση 29
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Η θεά Νίκη παίρνει τα ηνία με αυτό το καπέλο που είναι εμπνευσμένο από τους αγώνες. Έχει σταθερή εφαρμογή μεσαίου βάθους και στρογγυλεμένο γείσο για κλασικό look.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: University Red/Μαύρο
  • Στυλ: IH9259-696

Nike Club

Έκπτωση 29

Η θεά Νίκη παίρνει τα ηνία με αυτό το καπέλο που είναι εμπνευσμένο από τους αγώνες. Έχει σταθερή εφαρμογή μεσαίου βάθους και στρογγυλεμένο γείσο για κλασικό look.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ρυθμιζόμενο λουράκι πίσω
  • Μεταλλικό συρόμενο κλείσιμο
  • Σώμα: 100% βαμβάκι. Πίσω όψη μπροστινής φάσας: 100% πολυέστερ.
  • Δεν πλένεται
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: University Red/Μαύρο
  • Στυλ: IH9259-696

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • love them so much I got all the colors!

    Nicholas57718698

    Dope hat! I love the details too!

Σταθερό jockey καπέλο αγωνιστικού τύπου Nike Club

Nike Club

Έκπτωση 29

Ολοκλήρωσε το look

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