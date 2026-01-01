Σορτς μπάσκετ Dri-FIT Nike Crossover για μεγάλα παιδιά

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Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Crossover
Σορτς μπάσκετ Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
24,99 €
Το αεριζόμενο διχτυωτό υλικό και η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT χαρίζουν δροσερή και άνετη αίσθηση ενώ τρέχεις στο γήπεδο φορώντας αυτό το ανάλαφρο σορτς μπάσκετ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Λευκό
- Στυλ: IO3380-410
Nike Crossover
24,99 €
Το αεριζόμενο διχτυωτό υλικό και η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT χαρίζουν δροσερή και άνετη αίσθηση ενώ τρέχεις στο γήπεδο φορώντας αυτό το ανάλαφρο σορτς μπάσκετ.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Η ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κεντημένο λογότυπο Swoosh
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Λευκό
- Στυλ: IO3380-410
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,54 m
- Το αγόρι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,27 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Crossover
24,99 €