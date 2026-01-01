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Σορτς μπάσκετ Dri-FIT Nike Crossover για μεγάλα παιδιά - Midnight Navy/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Crossover

Σορτς μπάσκετ Dri-FIT για μεγάλα παιδιά

24,99 €
Midnight Navy/Λευκό
Μαύρο/Λευκό
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Το αεριζόμενο διχτυωτό υλικό και η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT χαρίζουν δροσερή και άνετη αίσθηση ενώ τρέχεις στο γήπεδο φορώντας αυτό το ανάλαφρο σορτς μπάσκετ.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Λευκό
  • Στυλ: IO3380-410

Nike Crossover

24,99 €

Το αεριζόμενο διχτυωτό υλικό και η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT χαρίζουν δροσερή και άνετη αίσθηση ενώ τρέχεις στο γήπεδο φορώντας αυτό το ανάλαφρο σορτς μπάσκετ.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Η ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κεντημένο λογότυπο Swoosh
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Λευκό
  • Στυλ: IO3380-410

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,54 m
    • Το αγόρι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,27 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Σορτς μπάσκετ Dri-FIT Nike Crossover για μεγάλα παιδιά

    Nike Crossover

    24,99 €

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