Σορτς για τρέξιμο Dri-FIT Nike Dash για μεγάλα κορίτσια

Nike Dash

19,99 € 27,99 € Έκπτωση 29

Αντιμετώπισε κάθε διαδρομή με εντυπωσιακό, αέρινο στιλ. Το σορτς για τρέξιμο Nike Dash έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόζει φυσικά στη μέση, ενώ το δροσερό ύφασμα Dri-FIT έχει στρογγυλεμένο τελείωμα και επιτρέπει στα πόδια σου να αναπνέουν, καθώς ξεπερνάς τον εαυτό σου.

Πλεονεκτήματα Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.