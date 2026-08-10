Σορτς για τρέξιμο Dri-FIT Nike Dash για μεγάλα κορίτσια

not a favorite
natishaw77259008
runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 50% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Αντιμετώπισε κάθε διαδρομή με εντυπωσιακό, αέρινο στιλ. Το σορτς για τρέξιμο Nike Dash έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόζει φυσικά στη μέση, ενώ το δροσερό ύφασμα Dri-FIT έχει στρογγυλεμένο τελείωμα και επιτρέπει στα πόδια σου να αναπνέουν, καθώς ξεπερνάς τον εαυτό σου.
Nike Dash
Αντιμετώπισε κάθε διαδρομή με εντυπωσιακό, αέρινο στιλ. Το σορτς για τρέξιμο Nike Dash έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόζει φυσικά στη μέση, ενώ το δροσερό ύφασμα Dri-FIT έχει στρογγυλεμένο τελείωμα και επιτρέπει στα πόδια σου να αναπνέουν, καθώς ξεπερνάς τον εαυτό σου.
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
2 αστέρια
not a favorite
natishaw77259008
runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Nike Dash