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Σορτς για τρέξιμο Dri-FIT Nike Dash για μεγάλα κορίτσια - Μαύρο/Light Smoke Grey/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Dash

Σορτς για τρέξιμο Dri-FIT για μεγάλα κορίτσια

Έκπτωση 29
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 50% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Αντιμετώπισε κάθε διαδρομή με εντυπωσιακό, αέρινο στιλ. Το σορτς για τρέξιμο Nike Dash έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόζει φυσικά στη μέση, ενώ το δροσερό ύφασμα Dri-FIT έχει στρογγυλεμένο τελείωμα και επιτρέπει στα πόδια σου να αναπνέουν, καθώς ξεπερνάς τον εαυτό σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Light Smoke Grey/Λευκό
  • Στυλ: IF1760-010

Nike Dash

Έκπτωση 29

Αντιμετώπισε κάθε διαδρομή με εντυπωσιακό, αέρινο στιλ. Το σορτς για τρέξιμο Nike Dash έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόζει φυσικά στη μέση, ενώ το δροσερό ύφασμα Dri-FIT έχει στρογγυλεμένο τελείωμα και επιτρέπει στα πόδια σου να αναπνέουν, καθώς ξεπερνάς τον εαυτό σου.

Πλεονεκτήματα

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα: 100% πολυέστερ. Ζώνη: 78% πολυέστερ / 12% νάιλον / 10% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Light Smoke Grey/Λευκό
  • Στυλ: IF1760-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος S και έχει ύψος 1,30 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (1)

2 αστέρια

  • not a favorite

    natishaw77259008

    runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.

Σορτς για τρέξιμο Dri-FIT Nike Dash για μεγάλα κορίτσια

Nike Dash

Έκπτωση 29

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