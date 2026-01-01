Σορτς για μεγάλα παιδιά από τη συλλογή Nike x LEGO®

Αντιμετώπισε κάθε μέρα και κάθε αγώνα δημιουργικά με αυτό το ποδοσφαιρικό σορτς που απομακρύνει τον ιδρώτα. Το λογότυπο Brick Swoosh με εφέ χρωμίου στο μπροστινό μέρος δείχνει ότι παίζεις με τους δικούς σου κανόνες.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: IQ7149-010