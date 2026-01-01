Σορτς για μεγάλα παιδιά από τη συλλογή Nike x LEGO®

Ανακυκλωμένα υλικά
Συλλογή Nike x LEGO® Collection
Σορτς για Μεγάλα παιδιά
Αντιμετώπισε κάθε μέρα και κάθε αγώνα δημιουργικά με αυτό το ποδοσφαιρικό σορτς που απομακρύνει τον ιδρώτα. Το λογότυπο Brick Swoosh με εφέ χρωμίου στο μπροστινό μέρος δείχνει ότι παίζεις με τους δικούς σου κανόνες.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IQ7149-010
Συλλογή Nike x LEGO® Collection
Αντιμετώπισε κάθε μέρα και κάθε αγώνα δημιουργικά με αυτό το ποδοσφαιρικό σορτς που απομακρύνει τον ιδρώτα. Το λογότυπο Brick Swoosh με εφέ χρωμίου στο μπροστινό μέρος δείχνει ότι παίζεις με τους δικούς σου κανόνες.
Πλεονεκτήματα
- Το απαλό υλικό που απομακρύνει τον ιδρώτα χαρίζει ανάλαφρη αίσθηση και είναι αρκετά άνετο για καθημερινό παιχνίδι.
- Η ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει σε βοηθά να βρεις την τέλεια εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IQ7149-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,42 m
- Το κορίτσι φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,32 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Συλλογή Nike x LEGO® Collection