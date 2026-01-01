Σετ T-Shirt και σορτς Crossover Dri-FIT Nike για μικρά παιδιά

Nike
Σετ T-Shirt και σορτς Crossover Dri-FIT για μικρά παιδιά
Με αυτό το σετ δύο τεμαχίων, μπορείς πανεύκολα να χαρίσεις στιλ στον μικρό αθλητή σου. Το T-Shirt με σχέδιο έχει τετράγωνη γραμμή που προσφέρει την εμφάνιση ενός crop top και διαθέτει crew λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη εφαρμογή χωρίς ενοχλήσεις. Το ασορτί σορτς διαθέτει τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στα παιδιά δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι, ενώ η ελαστική σταυρωτή ζώνη εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή και μοντέρνα εμφάνιση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Turf Orange
- Στυλ: IW1782-838
Nike
Με αυτό το σετ δύο τεμαχίων, μπορείς πανεύκολα να χαρίσεις στιλ στον μικρό αθλητή σου. Το T-Shirt με σχέδιο έχει τετράγωνη γραμμή που προσφέρει την εμφάνιση ενός crop top και διαθέτει crew λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη εφαρμογή χωρίς ενοχλήσεις. Το ασορτί σορτς διαθέτει τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στα παιδιά δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι, ενώ η ελαστική σταυρωτή ζώνη εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή και μοντέρνα εμφάνιση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- T-Shirt: 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ. Σορτς: 100% πολυέστερ. Εσωτερικό σορτς: 88% πολυέστερ / 12% ελαστάν
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Turf Orange
- Στυλ: IW1782-838
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος 6 και έχει ύψος 1,16 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike