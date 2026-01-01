Σετ T-Shirt και σορτς Crossover Dri-FIT Nike για μικρά παιδιά

Με αυτό το σετ δύο τεμαχίων, μπορείς πανεύκολα να χαρίσεις στιλ στον μικρό αθλητή σου. Το T-Shirt με σχέδιο έχει τετράγωνη γραμμή που προσφέρει την εμφάνιση ενός crop top και διαθέτει crew λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη εφαρμογή χωρίς ενοχλήσεις. Το ασορτί σορτς διαθέτει τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στα παιδιά δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι, ενώ η ελαστική σταυρωτή ζώνη εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή και μοντέρνα εμφάνιση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Ghost

Στυλ: IW1820-055