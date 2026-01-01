 
εικόνα 1 από 7
Σετ T-Shirt και σορτς Crossover Dri-FIT Nike για μικρά παιδιά - Ghost

Nike

Σετ T-Shirt και σορτς Crossover Dri-FIT για μικρά παιδιά

44,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Με αυτό το σετ δύο τεμαχίων, μπορείς πανεύκολα να χαρίσεις στιλ στον μικρό αθλητή σου. Το T-Shirt με σχέδιο έχει τετράγωνη γραμμή που προσφέρει την εμφάνιση ενός crop top και διαθέτει crew λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη εφαρμογή χωρίς ενοχλήσεις. Το ασορτί σορτς διαθέτει τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στα παιδιά δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι, ενώ η ελαστική σταυρωτή ζώνη εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή και μοντέρνα εμφάνιση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Ghost
  • Στυλ: IW1820-055

Nike

44,99 €

Με αυτό το σετ δύο τεμαχίων, μπορείς πανεύκολα να χαρίσεις στιλ στον μικρό αθλητή σου. Το T-Shirt με σχέδιο έχει τετράγωνη γραμμή που προσφέρει την εμφάνιση ενός crop top και διαθέτει crew λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη εφαρμογή χωρίς ενοχλήσεις. Το ασορτί σορτς διαθέτει τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στα παιδιά δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι, ενώ η ελαστική σταυρωτή ζώνη εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή και μοντέρνα εμφάνιση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • T-Shirt: 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ. Σορτς: 100% πολυέστερ. Εσωτερικό σορτς: 88% πολυέστερ / 12% ελαστάν
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Ghost
  • Στυλ: IW1820-055

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος 6 και έχει ύψος 1,09 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (0)

Καμία αξιολόγηση

Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike.

    Σετ T-Shirt και σορτς Crossover Dri-FIT Nike για μικρά παιδιά

    Nike

    44,99 €

    Ολοκλήρωσε το look