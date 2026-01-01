Σετ midkini με εντυπωσιακή πλάτη για μεγάλα κορίτσια Nike Swim

Nike Swim

47,99 €

Ξεχώρισε με αυτό το midkini με εντυπωσιακή πλάτη. Με ένα κομψό πάνω μέρος midkini και ένα κάτω μέρος με πλήρη κάλυψη, αυτό το σετ μαγιό έχει πλήρη επένδυση και είναι ιδανικό για τις ηλιόλουστες μέρες στην πισίνα.

Πλεονεκτήματα Πλήρης επένδυση για καλύτερη εφαρμογή, άνεση και ασφάλεια.