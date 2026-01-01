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Σετ midkini με εντυπωσιακή πλάτη για μεγάλα κορίτσια Nike Swim - Blue Crystal/Λευκό

Nike Swim

Σετ midkini με εντυπωσιακή πλάτη για μεγάλα κορίτσια

47,99 €
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Ξεχώρισε με αυτό το midkini με εντυπωσιακή πλάτη. Με ένα κομψό πάνω μέρος midkini και ένα κάτω μέρος με πλήρη κάλυψη, αυτό το σετ μαγιό έχει πλήρη επένδυση και είναι ιδανικό για τις ηλιόλουστες μέρες στην πισίνα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Blue Crystal/Λευκό
  • Στυλ: IQ7789-453

Nike Swim

47,99 €

Ξεχώρισε με αυτό το midkini με εντυπωσιακή πλάτη. Με ένα κομψό πάνω μέρος midkini και ένα κάτω μέρος με πλήρη κάλυψη, αυτό το σετ μαγιό έχει πλήρη επένδυση και είναι ιδανικό για τις ηλιόλουστες μέρες στην πισίνα.

Πλεονεκτήματα

Πλήρης επένδυση για καλύτερη εφαρμογή, άνεση και ασφάλεια.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ανάγλυφο Swoosh
  • Πλήρης κάλυψη στο κάτω μέρος
  • Σώμα: 82% πολυέστερ / 18% σπάντεξ. Τιράντες: 80% νάιλον / 20% σπάντεξ (ανθεκτικό στο χλώριο). Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ
  • ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ. ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ. ΚΡΕΜΑΣΕ ΤΟ ΡΟΥΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ. ΜΗΝ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΝΕΙΣ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ. ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙΣ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Blue Crystal/Λευκό
  • Στυλ: IQ7789-453

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,54 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Σετ midkini με εντυπωσιακή πλάτη για μεγάλα κορίτσια Nike Swim

    Nike Swim

    47,99 €

    Ολοκλήρωσε το look