Σετ crew και κολάν με print Nike για νήπια

Nike
Σετ crew και κολάν με print για νήπια
Αυτό το σετ δύο τεμαχίων σού δίνει την επιλογή να ντύσεις εύκολα τον μικρό σου αθλητή για παιχνίδι, χαλάρωση ή για το σχολείο. Η μπλούζα από φλις έχει ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή. Το ασορτί κολάν που φαρδαίνει προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή και είναι ενισχυμένο με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στο παιδί σου δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Rise
- Στυλ: IZ7258-621
Nike
Αυτό το σετ δύο τεμαχίων σού δίνει την επιλογή να ντύσεις εύκολα τον μικρό σου αθλητή για παιχνίδι, χαλάρωση ή για το σχολείο. Η μπλούζα από φλις έχει ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή. Το ασορτί κολάν που φαρδαίνει προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή και είναι ενισχυμένο με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στο παιδί σου δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Μπλούζα: 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ. Κολάν: 88% πολυέστερ / 12% ελαστάν
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Rise
- Στυλ: IZ7258-621
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος 3T και έχει ύψος 1,05 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike