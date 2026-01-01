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Σετ crew και κολάν με print Nike για νήπια - Pink Rise

Nike

Σετ crew και κολάν με print για νήπια

49,99 €
Pink Rise
Μαύρο
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το σετ δύο τεμαχίων σού δίνει την επιλογή να ντύσεις εύκολα τον μικρό σου αθλητή για παιχνίδι, χαλάρωση ή για το σχολείο. Η μπλούζα από φλις έχει ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή. Το ασορτί κολάν που φαρδαίνει προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή και είναι ενισχυμένο με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στο παιδί σου δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Rise
  • Στυλ: IZ7258-621

Nike

49,99 €

Αυτό το σετ δύο τεμαχίων σού δίνει την επιλογή να ντύσεις εύκολα τον μικρό σου αθλητή για παιχνίδι, χαλάρωση ή για το σχολείο. Η μπλούζα από φλις έχει ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή. Το ασορτί κολάν που φαρδαίνει προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή και είναι ενισχυμένο με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στο παιδί σου δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Μπλούζα: 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ. Κολάν: 88% πολυέστερ / 12% ελαστάν
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Rise
  • Στυλ: IZ7258-621

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος 3T και έχει ύψος 1,05 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Σετ crew και κολάν με print Nike για νήπια

    Nike

    49,99 €

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