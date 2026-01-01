Σετ crew και κολάν με σχέδιο Nike για βρέφη (12-24M)

Αυτό το σετ δύο τεμαχίων σού δίνει την επιλογή να ντύσεις εύκολα τον μικρό σου αθλητή για παιχνίδι, χαλάρωση ή για το σχολείο. Η μπλούζα από φλις έχει ριχτούς ώμους για χαλαρή γραμμή και κλείσιμο με σούστες στην πλάτη για εύκολη εφαρμογή. Το ασορτί κολάν που φαρδαίνει προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή και είναι ενισχυμένο με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στο μικρό σου δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: IZ7283-010