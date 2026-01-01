Σετ crew και κολάν με σχέδιο Nike για βρέφη (12-24M)

Nike
Σετ crew και κολάν με σχέδιο για βρέφη (12-24M)
Αυτό το σετ δύο τεμαχίων σού δίνει την επιλογή να ντύσεις εύκολα τον μικρό σου αθλητή για παιχνίδι, χαλάρωση ή για το σχολείο. Η μπλούζα από φλις έχει ριχτούς ώμους για χαλαρή γραμμή και κλείσιμο με σούστες στην πλάτη για εύκολη εφαρμογή. Το ασορτί κολάν που φαρδαίνει προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή και είναι ενισχυμένο με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στο μικρό σου δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IZ7283-010
Nike
Αυτό το σετ δύο τεμαχίων σού δίνει την επιλογή να ντύσεις εύκολα τον μικρό σου αθλητή για παιχνίδι, χαλάρωση ή για το σχολείο. Η μπλούζα από φλις έχει ριχτούς ώμους για χαλαρή γραμμή και κλείσιμο με σούστες στην πλάτη για εύκολη εφαρμογή. Το ασορτί κολάν που φαρδαίνει προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή και είναι ενισχυμένο με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στο μικρό σου δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Μπλούζα: 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ. Κολάν: 88% πολυέστερ / 12% ελαστάν
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IZ7283-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike