Σετ crew και εμπριμέ κολάν Nike για μικρά παιδιά

Αυτό το σετ δύο τεμαχίων σού δίνει την επιλογή να ντύσεις εύκολα τον μικρό σου αθλητή για παιχνίδι, χαλάρωση ή για το σχολείο. Η μπλούζα από φλις έχει ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή. Το ασορτί κολάν που φαρδαίνει προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή και είναι ενισχυμένο με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στο παιδί σου δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Rise

Στυλ: IZ7495-621