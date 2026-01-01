Σετ 3 τεμαχίων Lifestyle με μπλούζα με κουκούλα και T-Shirt Nike για μικρά παιδιά

Αυτό το σετ τριών τεμαχίων σε βοηθά να ντύσεις εύκολα τους λιλιπούτειους αθλητές με ασορτί, ευέλικτο αθλητικό στιλ. Το T-Shirt σε κανονική γραμμή έχει crew λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη εφαρμογή χωρίς ενοχλήσεις. Η μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος είναι ένα απαραίτητο κομμάτι στην ντουλάπα, ενώ το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που διαρκεί όλη μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: JA3219-010