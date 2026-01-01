Σετ 3 τεμαχίων Lifestyle με μπλούζα με κουκούλα και T-Shirt Nike για μικρά παιδιά

Nike
Σετ 3 τεμαχίων Lifestyle με μπλούζα με κουκούλα και T-Shirt για μικρά παιδιά
Αυτό το σετ τριών τεμαχίων σε βοηθά να ντύσεις εύκολα τους λιλιπούτειους αθλητές με ασορτί, ευέλικτο αθλητικό στιλ. Το T-Shirt σε κανονική γραμμή έχει crew λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη εφαρμογή χωρίς ενοχλήσεις. Η μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος είναι ένα απαραίτητο κομμάτι στην ντουλάπα, ενώ το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που διαρκεί όλη μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: JA3219-010
Nike
Αυτό το σετ τριών τεμαχίων σε βοηθά να ντύσεις εύκολα τους λιλιπούτειους αθλητές με ασορτί, ευέλικτο αθλητικό στιλ. Το T-Shirt σε κανονική γραμμή έχει crew λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη εφαρμογή χωρίς ενοχλήσεις. Η μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος είναι ένα απαραίτητο κομμάτι στην ντουλάπα, ενώ το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που διαρκεί όλη μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: JA3219-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το αγόρι φοράει μέγεθος 6 και έχει ύψος 1,09 m
- Το κορίτσι φοράει μέγεθος 6 και έχει ύψος 1,31 μ.
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike