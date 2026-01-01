Σετ 2 τεμαχίων Tricot Air Jordan για νήπια

Air Jordan
Σετ 2 τεμαχίων Tricot για νήπια
Αυτή η φόρμα δύο τεμαχίων είναι φτιαγμένη από απαλό πλεκτό ύφασμα από πολυέστερ με λεία υφή στο εξωτερικό και απαλή αίσθηση στο εσωτερικό. Έχει απλό αλλά κομψό στιλ, εμπνευσμένο από τη vintage φόρμα προθέρμανσης. Το τζάκετ έχει κλασική γραμμή και κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος για να φοριέται εύκολα πάνω από οποιοδήποτε tank top ή T-Shirt Jordan. Το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή, ενώ τα μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω με ρεβέρ σε ριμπ ύφανση προσφέρουν άνετη και σταθερή αίσθηση, επιτρέποντας στους μικρούς αθλητές να παίζουν ελεύθερα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: DO2937-010
Air Jordan
Αυτή η φόρμα δύο τεμαχίων είναι φτιαγμένη από απαλό πλεκτό ύφασμα από πολυέστερ με λεία υφή στο εξωτερικό και απαλή αίσθηση στο εσωτερικό. Έχει απλό αλλά κομψό στιλ, εμπνευσμένο από τη vintage φόρμα προθέρμανσης. Το τζάκετ έχει κλασική γραμμή και κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος για να φοριέται εύκολα πάνω από οποιοδήποτε tank top ή T-Shirt Jordan. Το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή, ενώ τα μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω με ρεβέρ σε ριμπ ύφανση προσφέρουν άνετη και σταθερή αίσθηση, επιτρέποντας στους μικρούς αθλητές να παίζουν ελεύθερα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: DO2937-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan