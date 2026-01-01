Σετ 2 τεμαχίων Tricot Air Jordan για νήπια

Αυτή η φόρμα δύο τεμαχίων είναι φτιαγμένη από απαλό πλεκτό ύφασμα από πολυέστερ με λεία υφή στο εξωτερικό και απαλή αίσθηση στο εσωτερικό. Έχει απλό αλλά κομψό στιλ, εμπνευσμένο από τη vintage φόρμα προθέρμανσης. Το τζάκετ έχει κλασική γραμμή και κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος για να φοριέται εύκολα πάνω από οποιοδήποτε tank top ή T-Shirt Jordan. Το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή, ενώ τα μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω με ρεβέρ σε ριμπ ύφανση προσφέρουν άνετη και σταθερή αίσθηση, επιτρέποντας στους μικρούς αθλητές να παίζουν ελεύθερα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: DO2937-010