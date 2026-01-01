Σετ 2 τεμαχίων με παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια Juxta-Girl Nike για νήπια

Nike
Σετ 2 τεμαχίων με παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια Juxta-Girl για νήπια
Αυτό το σετ δύο τεμαχίων συνδυάζει τη μοντέρνα εφαρμογή με το ρετρό στιλ. Και τα δύο κομμάτια είναι φτιαγμένα από απαλό φλις και διαθέτουν ανεστραμμένες πιέτες για ελευθερία κινήσεων. Η άνετη μπλούζα με κουκούλα έχει ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή. Το ασορτί παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που διαρκεί όλη μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Moon Particle
- Στυλ: IZ7261-211
Nike
Αυτό το σετ δύο τεμαχίων συνδυάζει τη μοντέρνα εφαρμογή με το ρετρό στιλ. Και τα δύο κομμάτια είναι φτιαγμένα από απαλό φλις και διαθέτουν ανεστραμμένες πιέτες για ελευθερία κινήσεων. Η άνετη μπλούζα με κουκούλα έχει ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή. Το ασορτί παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που διαρκεί όλη μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Moon Particle
- Στυλ: IZ7261-211
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος 3T και έχει ύψος 0,99 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike