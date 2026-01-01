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Σετ 2 τεμαχίων με παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια Juxta-Girl Nike για νήπια - Moon Particle

Nike

Σετ 2 τεμαχίων με παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια Juxta-Girl για νήπια

59,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το σετ δύο τεμαχίων συνδυάζει τη μοντέρνα εφαρμογή με το ρετρό στιλ. Και τα δύο κομμάτια είναι φτιαγμένα από απαλό φλις και διαθέτουν ανεστραμμένες πιέτες για ελευθερία κινήσεων. Η άνετη μπλούζα με κουκούλα έχει ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή. Το ασορτί παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που διαρκεί όλη μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Moon Particle
  • Στυλ: IZ7261-211

Nike

59,99 €

Αυτό το σετ δύο τεμαχίων συνδυάζει τη μοντέρνα εφαρμογή με το ρετρό στιλ. Και τα δύο κομμάτια είναι φτιαγμένα από απαλό φλις και διαθέτουν ανεστραμμένες πιέτες για ελευθερία κινήσεων. Η άνετη μπλούζα με κουκούλα έχει ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή. Το ασορτί παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που διαρκεί όλη μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Moon Particle
  • Στυλ: IZ7261-211

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος 3T και έχει ύψος 0,99 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Σετ 2 τεμαχίων με παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια Juxta-Girl Nike για νήπια

    Nike

    59,99 €

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