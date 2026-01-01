Σετ 2 τεμαχίων με παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια Juxta-Girl Nike για νήπια

Αυτό το σετ δύο τεμαχίων συνδυάζει τη μοντέρνα εφαρμογή με το ρετρό στιλ. Και τα δύο κομμάτια είναι φτιαγμένα από απαλό φλις και διαθέτουν ανεστραμμένες πιέτες για ελευθερία κινήσεων. Η άνετη μπλούζα με κουκούλα έχει ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή. Το ασορτί παντελόνι με φαρδιά μπατζάκια έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που διαρκεί όλη μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Moon Particle

Στυλ: IZ7261-211