Σετ φούτερ με κουκούλα και παντελόνι φόρμας Nike για μικρά παιδιά

Nike
Σετ φούτερ με κουκούλα και παντελόνι φόρμας για μικρά παιδιά
Αυτό το σετ δύο τεμαχίων είναι φτιαγμένο από φλις με λεία και απαλή υφή. Είναι, λοιπόν, η ιδανική επιλογή για τους μικρούς αθλητές σου στο καθημερινό παιχνίδι τους. Το φούτερ με κουκούλα προσφέρει χώρο για ελευθερία κινήσεων και φοριέται εύκολα πάνω από tank top ή T-Shirt. Το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή, αλλά και μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω με ρεβέρ σε ριμπ ύφανση, για άνετη και σταθερή αίσθηση που ακολουθεί την κίνηση του σώματος.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Rise
- Στυλ: JA3288-621
Nike
Αυτό το σετ δύο τεμαχίων είναι φτιαγμένο από φλις με λεία και απαλή υφή. Είναι, λοιπόν, η ιδανική επιλογή για τους μικρούς αθλητές σου στο καθημερινό παιχνίδι τους. Το φούτερ με κουκούλα προσφέρει χώρο για ελευθερία κινήσεων και φοριέται εύκολα πάνω από tank top ή T-Shirt. Το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή, αλλά και μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω με ρεβέρ σε ριμπ ύφανση, για άνετη και σταθερή αίσθηση που ακολουθεί την κίνηση του σώματος.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Rise
- Στυλ: JA3288-621
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος 6 και έχει ύψος 1,18 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike