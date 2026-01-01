Σετ φούτερ με κουκούλα και παντελόνι φόρμας Nike για βρέφη (12-24M)

Αυτό το σετ δύο τεμαχίων είναι φτιαγμένο από φλις με λεία και απαλή υφή. Είναι, λοιπόν, η ιδανική επιλογή για τους μικρούς αθλητές σου στο καθημερινό παιχνίδι τους. Το φούτερ με κουκούλα προσφέρει χώρο για ελευθερία κινήσεων και φοριέται εύκολα πάνω από tank top ή T-Shirt. Το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή, αλλά και μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω με ρεβέρ σε ριμπ ύφανση, για άνετη και σταθερή αίσθηση που ακολουθεί την κίνηση του σώματος.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Rise

Στυλ: JA3287-621