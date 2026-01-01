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Σετ φλις δύο τεμαχίων με crew μπλούζα Nike Essential για βρέφη (12-24M) - Pink Foam

Nike

Σετ φλις δύο τεμαχίων με crew μπούζα Essential για βρέφη (12-24M)

Έκπτωση 29
Pink Foam
Cobalt Steel Heather
Μαύρο
Dark Grey Heather
Pale Ivory
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το σετ με βασικά είδη για καθημερινή χρήση είναι φτιαγμένο από σύμμεικτο βαμβακερό ύφασμα φλις που έχει λεία και απαλή αίσθηση στο δέρμα του μωρού. Η άνετη μπλούζα έχει ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή, αλλά και ευρύχωρη σχεδίαση που μπορεί να φορεθεί εύκολα πάνω από ένα T-Shirt ή αμάνικο μπλουζάκι. Το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή, ενώ τα μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω με ρεβέρ σε ριμπ ύφανση προσφέρουν σταθερή αίσθηση, επιτρέποντας στους μικρούς αθλητές να παίζουν ελεύθερα ή να χαλαρώνουν.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Foam
  • Στυλ: HQ8539-645

Nike

Έκπτωση 29

Αυτό το σετ με βασικά είδη για καθημερινή χρήση είναι φτιαγμένο από σύμμεικτο βαμβακερό ύφασμα φλις που έχει λεία και απαλή αίσθηση στο δέρμα του μωρού. Η άνετη μπλούζα έχει ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή, αλλά και ευρύχωρη σχεδίαση που μπορεί να φορεθεί εύκολα πάνω από ένα T-Shirt ή αμάνικο μπλουζάκι. Το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή, ενώ τα μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω με ρεβέρ σε ριμπ ύφανση προσφέρουν σταθερή αίσθηση, επιτρέποντας στους μικρούς αθλητές να παίζουν ελεύθερα ή να χαλαρώνουν.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Foam
  • Στυλ: HQ8539-645

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Σετ φλις δύο τεμαχίων με crew μπλούζα Nike Essential για βρέφη (12-24M)

    Nike

    Έκπτωση 29

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