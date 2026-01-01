Σετ φλις δύο τεμαχίων με crew μπλούζα Nike Essential για βρέφη (12-24M)

Αυτό το σετ με βασικά είδη για καθημερινή χρήση είναι φτιαγμένο από σύμμεικτο βαμβακερό ύφασμα φλις που έχει λεία και απαλή αίσθηση στο δέρμα του μωρού. Η άνετη μπλούζα έχει ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή, αλλά και ευρύχωρη σχεδίαση που μπορεί να φορεθεί εύκολα πάνω από ένα T-Shirt ή αμάνικο μπλουζάκι. Το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή, ενώ τα μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω με ρεβέρ σε ριμπ ύφανση προσφέρουν σταθερή αίσθηση, επιτρέποντας στους μικρούς αθλητές να παίζουν ελεύθερα ή να χαλαρώνουν.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Foam

Στυλ: HQ8539-645