Σετ τριών τεμαχίων Lifestyle με μπλούζα με κουκούλα και T-Shirt Nike για βρέφη (12-24M)

Nike
Σετ τριών τεμαχίων Lifestyle με μπλούζα με κουκούλα και T-Shirt για βρέφη (12-24M)
Αυτό το σετ τριών τεμαχίων σε βοηθά να ντύσεις εύκολα τους λιλιπούτειους αθλητές σου με ασορτί, ευέλικτο αθλητικό στιλ. Το T-Shirt σε κανονική γραμμή έχει στρογγυλή λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη εφαρμογή χωρίς ενοχλήσεις. Η μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος είναι ένα απαραίτητο κομμάτι της ντουλάπας, ενώ το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που διαρκεί όλη μέρα, σε όλο το παιχνίδι.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy
- Στυλ: IZ7376-410
Nike
Αυτό το σετ τριών τεμαχίων σε βοηθά να ντύσεις εύκολα τους λιλιπούτειους αθλητές σου με ασορτί, ευέλικτο αθλητικό στιλ. Το T-Shirt σε κανονική γραμμή έχει στρογγυλή λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη εφαρμογή χωρίς ενοχλήσεις. Η μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος είναι ένα απαραίτητο κομμάτι της ντουλάπας, ενώ το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που διαρκεί όλη μέρα, σε όλο το παιχνίδι.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy
- Στυλ: IZ7376-410
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike