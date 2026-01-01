Σετ τριών τεμαχίων Lifestyle με μπλούζα με κουκούλα και T-Shirt Nike για βρέφη (12-24M)

Αυτό το σετ τριών τεμαχίων σε βοηθά να ντύσεις εύκολα τους λιλιπούτειους αθλητές σου με ασορτί, ευέλικτο αθλητικό στιλ. Το T-Shirt σε κανονική γραμμή έχει στρογγυλή λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη εφαρμογή χωρίς ενοχλήσεις. Η μπλούζα με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος είναι ένα απαραίτητο κομμάτι της ντουλάπας, ενώ το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που διαρκεί όλη μέρα, σε όλο το παιχνίδι.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy

Στυλ: IZ7376-410