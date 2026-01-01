Σετ οργάνωσης Nike Club (τέσσερα τεμάχια)

Απόφυγε την ακαταστασία και απόλαυσε απόλυτη οργάνωση. Αυτό το σετ περιλαμβάνει τρεις κύβους αποθήκευσης και μια μεγάλη τσάντα για παπούτσια που σου επιτρέπει να αποθηκεύεις τα αθλητικά παπούτσια σου ξεχωριστά από τον υπόλοιπο εξοπλισμό.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IW7999-091