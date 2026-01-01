Σετ οργάνωσης Nike Club (τέσσερα τεμάχια)

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Nike Club
Σετ οργάνωσης (τέσσερα τεμάχια)
54,99 €
Απόφυγε την ακαταστασία και απόλαυσε απόλυτη οργάνωση. Αυτό το σετ περιλαμβάνει τρεις κύβους αποθήκευσης και μια μεγάλη τσάντα για παπούτσια που σου επιτρέπει να αποθηκεύεις τα αθλητικά παπούτσια σου ξεχωριστά από τον υπόλοιπο εξοπλισμό.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IW7999-091
Nike Club
54,99 €
Απόφυγε την ακαταστασία και απόλαυσε απόλυτη οργάνωση. Αυτό το σετ περιλαμβάνει τρεις κύβους αποθήκευσης και μια μεγάλη τσάντα για παπούτσια που σου επιτρέπει να αποθηκεύεις τα αθλητικά παπούτσια σου ξεχωριστά από τον υπόλοιπο εξοπλισμό.
Πλεονεκτήματα
- Οι πολλές επιλογές αποθήκευσης διευκολύνουν την οργάνωση των αντικειμένων σου.
- Ανθεκτικό ripstop υλικό για καθημερινή χρήση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 4 lb/2 kg
- Μικρή τσάντα: 30 cm (Π) x 15 cm (Υ) x 9 cm (Β). Μεσαία τσάντα: 30 cm (Π) x 23 cm (Υ) x 9 cm (Β). Μεγάλη τσάντα: 36 cm (Π) x 30 cm (Υ) x 9 cm (Β)
- 100% πολυέστερ
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IW7999-091
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Club
54,99 €