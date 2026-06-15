Σετ μπικίνι Nike Swim Effortless Essential με τριγωνικό επάνω μέρος για μεγάλα κορίτσια

Η καλοκαιρινή διασκέδαση ξεκινά με αυτό το σετ μπικίνι με πλήρη επένδυση. Το κλασικό τριγωνικό επάνω μέρος μπικίνι με ρυθμιζόμενες τιράντες και κάτω μέρος με μέση μεσαίου ύψους και πλήρη κάλυψη, είναι ιδανικό για πάρτι στην πισίνα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Thistle/Λευκό

Στυλ: IQ7790-569