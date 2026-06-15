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Σετ μπικίνι Nike Swim Effortless Essential με τριγωνικό επάνω μέρος για μεγάλα κορίτσια - Light Thistle/Λευκό

Nike Swim Effortless Essential

Σετ μπικίνι με τριγωνικό επάνω μέρος για μεγάλα κορίτσια

44,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Η καλοκαιρινή διασκέδαση ξεκινά με αυτό το σετ μπικίνι με πλήρη επένδυση. Το κλασικό τριγωνικό επάνω μέρος μπικίνι με ρυθμιζόμενες τιράντες και κάτω μέρος με μέση μεσαίου ύψους και πλήρη κάλυψη, είναι ιδανικό για πάρτι στην πισίνα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Thistle/Λευκό
  • Στυλ: IQ7790-569

Nike Swim Effortless Essential

44,99 €

Η καλοκαιρινή διασκέδαση ξεκινά με αυτό το σετ μπικίνι με πλήρη επένδυση. Το κλασικό τριγωνικό επάνω μέρος μπικίνι με ρυθμιζόμενες τιράντες και κάτω μέρος με μέση μεσαίου ύψους και πλήρη κάλυψη, είναι ιδανικό για πάρτι στην πισίνα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα: 80% νάιλον / 20% σπάντεξ (ανθεκτικό στο χλώριο). Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ
  • ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΧΩΡΙΣΤΑ.
  • ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ.
  • ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ.
  • ΚΡΕΜΑΣΕ ΤΟ ΡΟΥΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ.
  • ΜΗΝ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΝΕΙΣ.
  • ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.
  • ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙΣ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Thistle/Λευκό
  • Στυλ: IQ7790-569

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,54 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • SUPER 👍

    KRZYSZTOF309225f8431645e8b714e4e850ac6937

    SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER 👍👍👍

Σετ μπικίνι Nike Swim Effortless Essential με τριγωνικό επάνω μέρος για μεγάλα κορίτσια

Nike Swim Effortless Essential

44,99 €

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