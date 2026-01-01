Σετ μπικίνι με κορδόνια Nike Swim για μεγάλα κορίτσια

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Nike Swim
Σετ μπικίνι με κορδόνια για μεγάλα κορίτσια
54,99 €
Δείξε την άγρια πλευρά σου με αυτό το μπικίνι με κορδόνια. Απόλαυσε τον ήλιο με αυτό το σετ μπικίνι που προσφέρει πλήρη επένδυση και πλήρη κάλυψη στο κάτω μέρος.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Glow/Λευκό
- Στυλ: IV6234-600
Nike Swim
54,99 €
Δείξε την άγρια πλευρά σου με αυτό το μπικίνι με κορδόνια. Απόλαυσε τον ήλιο με αυτό το σετ μπικίνι που προσφέρει πλήρη επένδυση και πλήρη κάλυψη στο κάτω μέρος.
Πλεονεκτήματα
Πλήρης επένδυση για καλύτερη εφαρμογή, άνεση και ασφάλεια.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ανάγλυφο Swoosh
- Πλήρης κάλυψη στο κάτω μέρος
- Σώμα: 82% νάιλον / 18% σπάντεξ. Τιράντες: 80% νάιλον / 20% σπάντεξ (ανθεκτικό στο χλώριο). Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ
- ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ. ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ. ΚΡΕΜΑΣΕ ΤΟ ΡΟΥΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ. ΜΗΝ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΝΕΙΣ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ. ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙΣ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Glow/Λευκό
- Στυλ: IV6234-600
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,54 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Swim
54,99 €