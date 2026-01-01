Σετ με T-Shirt από ζέρσεϊ και σορτς από French Terry ύφασμα Nike για βρέφη

Ντύσε το παιδί σου με αυτό το σετ που περιλαμβάνει δύο βασικά είδη της γκαρνταρόμπας για μια ασορτί εμφάνιση που θα συμπληρώσει τα Nike του. Το T-Shirt έχει άνετη, φαρδιά γραμμή με λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη αίσθηση και ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή. Το ασορτί σορτς από French Terry ύφασμα έχει κλασική γραμμή με χώρο για κινήσεις και ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή. Και το καλύτερο; Δυνατότητα συνδυασμού και των δύο ρούχων με είδη που υπάρχουν στην γκαρνταρόμπα του παιδιού σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Mica Green

Στυλ: IW7975-330