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Σετ με T-Shirt από ζέρσεϊ και σορτς από French Terry ύφασμα Nike για βρέφη - Mica Green

Nike

Σετ με T-Shirt από ζέρσεϊ και σορτς από French Terry ύφασμα για βρέφη

Έκπτωση 29%
Mica Green
Hemp

Εξαντλήθηκε:

Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο

Ντύσε το παιδί σου με αυτό το σετ που περιλαμβάνει δύο βασικά είδη της γκαρνταρόμπας για μια ασορτί εμφάνιση που θα συμπληρώσει τα Nike του. Το T-Shirt έχει άνετη, φαρδιά γραμμή με λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη αίσθηση και ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή. Το ασορτί σορτς από French Terry ύφασμα έχει κλασική γραμμή με χώρο για κινήσεις και ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή. Και το καλύτερο; Δυνατότητα συνδυασμού και των δύο ρούχων με είδη που υπάρχουν στην γκαρνταρόμπα του παιδιού σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Mica Green
  • Στυλ: IW7975-330

Nike

Έκπτωση 29%

Ντύσε το παιδί σου με αυτό το σετ που περιλαμβάνει δύο βασικά είδη της γκαρνταρόμπας για μια ασορτί εμφάνιση που θα συμπληρώσει τα Nike του. Το T-Shirt έχει άνετη, φαρδιά γραμμή με λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη αίσθηση και ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή. Το ασορτί σορτς από French Terry ύφασμα έχει κλασική γραμμή με χώρο για κινήσεις και ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή. Και το καλύτερο; Δυνατότητα συνδυασμού και των δύο ρούχων με είδη που υπάρχουν στην γκαρνταρόμπα του παιδιού σου.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Mica Green
  • Στυλ: IW7975-330

Μέγεθος και εφαρμογή

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    Σετ με T-Shirt από ζέρσεϊ και σορτς από French Terry ύφασμα Nike για βρέφη

    Nike

    Έκπτωση 29%

    Ολοκλήρωσε το look