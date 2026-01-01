Σετ με T-Shirt από ζέρσεϊ και σορτς από French Terry ύφασμα Nike για βρέφη

Nike
Σετ με T-Shirt από ζέρσεϊ και σορτς από French Terry ύφασμα για βρέφη
Εξαντλήθηκε:
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Ντύσε το παιδί σου με αυτό το σετ που περιλαμβάνει δύο βασικά είδη της γκαρνταρόμπας για μια ασορτί εμφάνιση που θα συμπληρώσει τα Nike του. Το T-Shirt έχει άνετη, φαρδιά γραμμή με λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη αίσθηση και ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή. Το ασορτί σορτς από French Terry ύφασμα έχει κλασική γραμμή με χώρο για κινήσεις και ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή. Και το καλύτερο; Δυνατότητα συνδυασμού και των δύο ρούχων με είδη που υπάρχουν στην γκαρνταρόμπα του παιδιού σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Mica Green
- Στυλ: IW7975-330
Nike
Ντύσε το παιδί σου με αυτό το σετ που περιλαμβάνει δύο βασικά είδη της γκαρνταρόμπας για μια ασορτί εμφάνιση που θα συμπληρώσει τα Nike του. Το T-Shirt έχει άνετη, φαρδιά γραμμή με λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη αίσθηση και ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή. Το ασορτί σορτς από French Terry ύφασμα έχει κλασική γραμμή με χώρο για κινήσεις και ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή. Και το καλύτερο; Δυνατότητα συνδυασμού και των δύο ρούχων με είδη που υπάρχουν στην γκαρνταρόμπα του παιδιού σου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Mica Green
- Στυλ: IW7975-330
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike.
Nike