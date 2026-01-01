Σετ με φλις φούτερ και παντελόνι Nike Air για μικρά παιδιά

Nike Air

74,99 €

Αυτό το μοντέρνο σετ δύο τεμαχίων είναι φτιαγμένο από απαλό φλις με βαμβάκι/πολυέστερ που προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση ζεστασιάς. Η άνετη, ευρύχωρη μπλούζα με κουκούλα συνδυάζεται εύκολα με άλλα ρούχα, ενώ η τσέπη τύπου καγκουρό προστατεύει τα μικρά χεράκια από το κρύο. Το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή, και τσέπες στα πλάγια για αποθήκευση μικροαντικειμένων. Τα μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω έχουν ελαστικά ρεβέρ για να προσφέρουν στους μικρούς αθλητές σταθερή αίσθηση και άνετη εφαρμογή στο παιχνίδι.

Πλεονεκτήματα Τα δύο κομμάτια μπορούν να φορεθούν ξεχωριστά με άλλα ρούχα από την γκαρνταρόμπα του παιδιού σου.