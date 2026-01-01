Σετ με φλις φούτερ και παντελόνι Nike Air για μικρά παιδιά

Nike Air
Σετ με φλις φούτερ και παντελόνι για μικρά παιδιά
Αυτό το μοντέρνο σετ δύο τεμαχίων είναι φτιαγμένο από απαλό φλις με βαμβάκι/πολυέστερ που προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση ζεστασιάς. Η άνετη, ευρύχωρη μπλούζα με κουκούλα συνδυάζεται εύκολα με άλλα ρούχα, ενώ η τσέπη τύπου καγκουρό προστατεύει τα μικρά χεράκια από το κρύο. Το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή, και τσέπες στα πλάγια για αποθήκευση μικροαντικειμένων. Τα μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω έχουν ελαστικά ρεβέρ για να προσφέρουν στους μικρούς αθλητές σταθερή αίσθηση και άνετη εφαρμογή στο παιχνίδι.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: HQ7834-010
Nike Air
Αυτό το μοντέρνο σετ δύο τεμαχίων είναι φτιαγμένο από απαλό φλις με βαμβάκι/πολυέστερ που προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση ζεστασιάς. Η άνετη, ευρύχωρη μπλούζα με κουκούλα συνδυάζεται εύκολα με άλλα ρούχα, ενώ η τσέπη τύπου καγκουρό προστατεύει τα μικρά χεράκια από το κρύο. Το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή, και τσέπες στα πλάγια για αποθήκευση μικροαντικειμένων. Τα μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω έχουν ελαστικά ρεβέρ για να προσφέρουν στους μικρούς αθλητές σταθερή αίσθηση και άνετη εφαρμογή στο παιχνίδι.
Πλεονεκτήματα
Τα δύο κομμάτια μπορούν να φορεθούν ξεχωριστά με άλλα ρούχα από την γκαρνταρόμπα του παιδιού σου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: HQ7834-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος 6 και έχει ύψος 1,24 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Air