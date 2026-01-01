Σετ με υφαντό τζάκετ με φερμουάρ σε όλο το μήκος και παντελόνι Dri-FIT Nike για μικρά παιδιά

Nike
Σετ με υφαντό τζάκετ με φερμουάρ σε όλο το μήκος και παντελόνι Dri-FIT για μικρά παιδιά
Φόρεσε στο παιδί σου αυτή τη φόρμα υψηλών επιδόσεων, η οποία είναι φτιαγμένη από υφαντό ύφασμα με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι. Το τζάκετ με κουκούλα έχει κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος και βολικές πλαϊνές τσέπες, ενώ το ασορτί παντελόνι με μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή. Συνδύασε αυτό το σετ με οποιοδήποτε tank top ή T-Shirt Nike Dri-FIT για ολοκληρωμένο look, ειδικά σχεδιασμένο για ελευθερία κινήσεων.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: JA3410-010
Nike
Φόρεσε στο παιδί σου αυτή τη φόρμα υψηλών επιδόσεων, η οποία είναι φτιαγμένη από υφαντό ύφασμα με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι. Το τζάκετ με κουκούλα έχει κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος και βολικές πλαϊνές τσέπες, ενώ το ασορτί παντελόνι με μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή. Συνδύασε αυτό το σετ με οποιοδήποτε tank top ή T-Shirt Nike Dri-FIT για ολοκληρωμένο look, ειδικά σχεδιασμένο για ελευθερία κινήσεων.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: JA3410-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το αγόρι φοράει μέγεθος 6 και έχει ύψος 1,21 m
- Το κορίτσι φοράει μέγεθος 6 και έχει ύψος 1,19 m
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike