Σετ με υφαντό τζάκετ με φερμουάρ σε όλο το μήκος και παντελόνι Dri-FIT Nike για μικρά παιδιά

Φόρεσε στο παιδί σου αυτή τη φόρμα υψηλών επιδόσεων, η οποία είναι φτιαγμένη από υφαντό ύφασμα με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι. Το τζάκετ με κουκούλα έχει κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος και βολικές πλαϊνές τσέπες, ενώ το ασορτί παντελόνι με μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή. Συνδύασε αυτό το σετ με οποιοδήποτε tank top ή T-Shirt Nike Dri-FIT για ολοκληρωμένο look, ειδικά σχεδιασμένο για ελευθερία κινήσεων.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: JA3410-010