Σετ με σκούφο και γάντια Club Nike για μικρά παιδιά

Nike
Σετ με σκούφο και γάντια Club για μικρά παιδιά
Τα παιδιά μπορούν να συνδυάσουν αυτό το σετ δύο αξεσουάρ με τζάκετ, ρούχα ή παπούτσια Nike. Ο σκούφος με ρεβέρ είναι φτιαγμένος από εξαιρετικά απαλά ακρυλικά νήματα που θυμίζουν κασμίρι και προσφέρουν απίστευτη άνεση. Τα ασορτί γάντια έχουν ελαστικά νήματα για άνετη εφαρμογή και προστασία των χεριών των παιδιών από το κρύο.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: FV2830-010
Nike
Τα παιδιά μπορούν να συνδυάσουν αυτό το σετ δύο αξεσουάρ με τζάκετ, ρούχα ή παπούτσια Nike. Ο σκούφος με ρεβέρ είναι φτιαγμένος από εξαιρετικά απαλά ακρυλικά νήματα που θυμίζουν κασμίρι και προσφέρουν απίστευτη άνεση. Τα ασορτί γάντια έχουν ελαστικά νήματα για άνετη εφαρμογή και προστασία των χεριών των παιδιών από το κρύο.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Καπέλο: 100% ακρυλικό. Γάντια: 82% ακρυλικό / 17% πολυέστερ / 1% ελαστάν
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: FV2830-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike