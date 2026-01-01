Σετ με σκούφο και γάντια Club Nike για μικρά παιδιά

Τα παιδιά μπορούν να συνδυάσουν αυτό το σετ δύο αξεσουάρ με τζάκετ, ρούχα ή παπούτσια Nike. Ο σκούφος με ρεβέρ είναι φτιαγμένος από εξαιρετικά απαλά ακρυλικά νήματα που θυμίζουν κασμίρι και προσφέρουν απίστευτη άνεση. Τα ασορτί γάντια έχουν ελαστικά νήματα για άνετη εφαρμογή και προστασία των χεριών των παιδιών από το κρύο.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: FV2830-010