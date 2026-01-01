Σετ με μπλούζα και σορτς Dri-FIT Miler Nike για μικρά παιδιά

Είτε πρόκειται για το γήπεδο, το παρκέ ή την παιδική χαρά, αυτό το σετ δύο τεμαχίων είναι βασικό για το παιχνίδι. Είναι ενισχυμένο με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στα παιδιά δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι. Το πλεκτό T-Shirt έχει ανακλαστικό σχέδιο στο τελείωμα και crew λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη αίσθηση. Το υφαντό σορτς έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: IU5337-010