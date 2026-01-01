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Σετ με μπλούζα και σορτς Dri-FIT Miler Nike για μικρά παιδιά - Μαύρο

Nike

Σετ με μπλούζα και σορτς Dri-FIT Miler για μικρά παιδιά

42,99 €
Μαύρο
Light Liquid Lime
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Είτε πρόκειται για το γήπεδο, το παρκέ ή την παιδική χαρά, αυτό το σετ δύο τεμαχίων είναι βασικό για το παιχνίδι. Είναι ενισχυμένο με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στα παιδιά δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι. Το πλεκτό T-Shirt έχει ανακλαστικό σχέδιο στο τελείωμα και crew λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη αίσθηση. Το υφαντό σορτς έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: IU5337-010

Nike

42,99 €

Είτε πρόκειται για το γήπεδο, το παρκέ ή την παιδική χαρά, αυτό το σετ δύο τεμαχίων είναι βασικό για το παιχνίδι. Είναι ενισχυμένο με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στα παιδιά δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι. Το πλεκτό T-Shirt έχει ανακλαστικό σχέδιο στο τελείωμα και crew λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη αίσθηση. Το υφαντό σορτς έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: IU5337-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος 4 και έχει ύψος 1,07 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Σετ με μπλούζα και σορτς Dri-FIT Miler Nike για μικρά παιδιά

    Nike

    42,99 €

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