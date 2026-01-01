Σετ με μπλούζα και σορτς Dri-FIT Miler Nike για μικρά παιδιά

Nike
Σετ με μπλούζα και σορτς Dri-FIT Miler για μικρά παιδιά
Είτε πρόκειται για το γήπεδο, το παρκέ ή την παιδική χαρά, αυτό το σετ δύο τεμαχίων είναι βασικό για το παιχνίδι. Είναι ενισχυμένο με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στα παιδιά δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι. Το πλεκτό T-Shirt έχει ανακλαστικό σχέδιο στο τελείωμα και crew λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη αίσθηση. Το υφαντό σορτς έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IU5337-010
Nike
Είτε πρόκειται για το γήπεδο, το παρκέ ή την παιδική χαρά, αυτό το σετ δύο τεμαχίων είναι βασικό για το παιχνίδι. Είναι ενισχυμένο με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στα παιδιά δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι. Το πλεκτό T-Shirt έχει ανακλαστικό σχέδιο στο τελείωμα και crew λαιμόκοψη χωρίς ετικέτα για άνετη αίσθηση. Το υφαντό σορτς έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IU5337-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος 4 και έχει ύψος 1,07 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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