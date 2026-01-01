Σετ με μπλούζα και παντελόνι Dri-FIT Miler με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους για μικρά παιδιά Nike

Nike
Σετ με μπλούζα και παντελόνι Dri-FIT Miler με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους για μικρά παιδιά
Προετοίμασε αβίαστα το παιδί σου να φτάσει την κορυφαία του απόδοση με αυτήν την ασορτί φόρμα δύο κομματιών, η οποία είναι φτιαγμένη από υφάσματα με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στους μικρούς αθλητές δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι. Η μπλούζα έχει κλείσιμο με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους για εύκολο ντύσιμο και layering, διαθέτει ανακλαστικές πινελιές και οι μανσέτες με οπή για τον αντίχειρα προσθέτουν μια μοντέρνα πινελιά. Το παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή, τσέπες για αποθήκευση μικροαντικειμένων και μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω με φερμουάρ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IU5336-010
Nike
Προετοίμασε αβίαστα το παιδί σου να φτάσει την κορυφαία του απόδοση με αυτήν την ασορτί φόρμα δύο κομματιών, η οποία είναι φτιαγμένη από υφάσματα με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στους μικρούς αθλητές δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι. Η μπλούζα έχει κλείσιμο με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους για εύκολο ντύσιμο και layering, διαθέτει ανακλαστικές πινελιές και οι μανσέτες με οπή για τον αντίχειρα προσθέτουν μια μοντέρνα πινελιά. Το παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή, τσέπες για αποθήκευση μικροαντικειμένων και μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω με φερμουάρ.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Μπλούζα: 55% ανακυκλωμένο πολυέστερ / 45% πολυέστερ. Παντελόνι: 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: IU5336-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος 4 και έχει ύψος 1,07 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike