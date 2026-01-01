Σετ με μπλούζα και παντελόνι Dri-FIT Miler με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους για μικρά παιδιά Nike

Προετοίμασε αβίαστα το παιδί σου να φτάσει την κορυφαία του απόδοση με αυτήν την ασορτί φόρμα δύο κομματιών, η οποία είναι φτιαγμένη από υφάσματα με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στους μικρούς αθλητές δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι. Η μπλούζα έχει κλείσιμο με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους για εύκολο ντύσιμο και layering, διαθέτει ανακλαστικές πινελιές και οι μανσέτες με οπή για τον αντίχειρα προσθέτουν μια μοντέρνα πινελιά. Το παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή, τσέπες για αποθήκευση μικροαντικειμένων και μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω με φερμουάρ.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: IU5336-010