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Σετ δύο τεμαχίων Nike Club Fleece για νήπια - Μαύρο

Nike

Σετ δύο τεμαχίων Club Fleece για νήπια

47,99 €
Μαύρο
Dark Grey Heather
Cannon
Bright Spruce
Linen
Football Blue
Midnight Navy
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αναζητάς έναν εύκολο τρόπο να ντύσεις τον μικρό σου αθλητή με άνετο, καθημερινό στιλ; Αυτό το σετ δύο τεμαχίων, φτιαγμένο από απαλό και ζεστό ύφασμα φλις, προσφέρει την ιδανική λύση. Το φούτερ με κουκούλα είναι αρκετά ευρύχωρο για να φορεθεί πάνω από T-Shirt ή tank top, ενώ το ασορτί παντελόνι με μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που θα διαρκέσει όλη μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: FZ1860-010

Nike

47,99 €

Αναζητάς έναν εύκολο τρόπο να ντύσεις τον μικρό σου αθλητή με άνετο, καθημερινό στιλ; Αυτό το σετ δύο τεμαχίων, φτιαγμένο από απαλό και ζεστό ύφασμα φλις, προσφέρει την ιδανική λύση. Το φούτερ με κουκούλα είναι αρκετά ευρύχωρο για να φορεθεί πάνω από T-Shirt ή tank top, ενώ το ασορτί παντελόνι με μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που θα διαρκέσει όλη μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: FZ1860-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος 3T και έχει ύψος 0,97 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Comfortable & Nice looking

    Mert290529508

    I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.

Σετ δύο τεμαχίων Nike Club Fleece για νήπια

Nike

47,99 €

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