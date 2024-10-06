Σετ δύο τεμαχίων Nike Club Fleece για νήπια

Comfortable & Nice looking
Mert290529508
I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.
Αναζητάς έναν εύκολο τρόπο να ντύσεις τον μικρό σου αθλητή με άνετο, καθημερινό στιλ; Αυτό το σετ δύο τεμαχίων, φτιαγμένο από απαλό και ζεστό ύφασμα φλις, προσφέρει την ιδανική λύση. Το φούτερ με κουκούλα είναι αρκετά ευρύχωρο για να φορεθεί πάνω από T-Shirt ή tank top, ενώ το ασορτί παντελόνι με μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που θα διαρκέσει όλη μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Nike
Αναζητάς έναν εύκολο τρόπο να ντύσεις τον μικρό σου αθλητή με άνετο, καθημερινό στιλ; Αυτό το σετ δύο τεμαχίων, φτιαγμένο από απαλό και ζεστό ύφασμα φλις, προσφέρει την ιδανική λύση. Το φούτερ με κουκούλα είναι αρκετά ευρύχωρο για να φορεθεί πάνω από T-Shirt ή tank top, ενώ το ασορτί παντελόνι με μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που θα διαρκέσει όλη μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Comfortable & Nice looking
Mert290529508
I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.
Nike