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Σετ δύο τεμαχίων Nike Club Fleece για βρέφη (12-24M) - Dark Grey Heather

Nike

Σετ δύο τεμαχίων Club Fleece για βρέφη (12-24M)

42,99 €
Dark Grey Heather
Μαύρο
Football Blue
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Αναζητάς έναν εύκολο τρόπο να ντύσεις τον μικρό σου αθλητή με άνετο, καθημερινό στιλ; Αυτό το σετ δύο τεμαχίων, φτιαγμένο από απαλό και ζεστό ύφασμα φλις, προσφέρει την ιδανική λύση. Το φούτερ με κουκούλα είναι αρκετά ευρύχωρο για να φορεθεί πάνω από T-Shirt ή tank top, ενώ το ασορτί παντελόνι με μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που θα διαρκέσει όλη μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Grey Heather
  • Στυλ: FV3887-063

Nike

42,99 €

Αναζητάς έναν εύκολο τρόπο να ντύσεις τον μικρό σου αθλητή με άνετο, καθημερινό στιλ; Αυτό το σετ δύο τεμαχίων, φτιαγμένο από απαλό και ζεστό ύφασμα φλις, προσφέρει την ιδανική λύση. Το φούτερ με κουκούλα είναι αρκετά ευρύχωρο για να φορεθεί πάνω από T-Shirt ή tank top, ενώ το ασορτί παντελόνι με μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που θα διαρκέσει όλη μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Grey Heather
  • Στυλ: FV3887-063

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

4 αστέρια

  • Nike tracksuit

    Carolina160410038

    Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!

  • Linda

    blamcab965345989

    Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂

Σετ δύο τεμαχίων Nike Club Fleece για βρέφη (12-24M)

Nike

42,99 €

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