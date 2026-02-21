Σετ δύο τεμαχίων Nike Club Fleece για βρέφη (12-24M)

Αναζητάς έναν εύκολο τρόπο να ντύσεις τον μικρό σου αθλητή με άνετο, καθημερινό στιλ; Αυτό το σετ δύο τεμαχίων, φτιαγμένο από απαλό και ζεστό ύφασμα φλις, προσφέρει την ιδανική λύση. Το φούτερ με κουκούλα είναι αρκετά ευρύχωρο για να φορεθεί πάνω από T-Shirt ή tank top, ενώ το ασορτί παντελόνι με μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που θα διαρκέσει όλη μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Grey Heather

Στυλ: FV3887-063