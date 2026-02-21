Σετ δύο τεμαχίων Nike Club Fleece για βρέφη (12-24M)

Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Αναζητάς έναν εύκολο τρόπο να ντύσεις τον μικρό σου αθλητή με άνετο, καθημερινό στιλ; Αυτό το σετ δύο τεμαχίων, φτιαγμένο από απαλό και ζεστό ύφασμα φλις, προσφέρει την ιδανική λύση. Το φούτερ με κουκούλα είναι αρκετά ευρύχωρο για να φορεθεί πάνω από T-Shirt ή tank top, ενώ το ασορτί παντελόνι με μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που θα διαρκέσει όλη μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Nike
Αναζητάς έναν εύκολο τρόπο να ντύσεις τον μικρό σου αθλητή με άνετο, καθημερινό στιλ; Αυτό το σετ δύο τεμαχίων, φτιαγμένο από απαλό και ζεστό ύφασμα φλις, προσφέρει την ιδανική λύση. Το φούτερ με κουκούλα είναι αρκετά ευρύχωρο για να φορεθεί πάνω από T-Shirt ή tank top, ενώ το ασορτί παντελόνι με μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή που θα διαρκέσει όλη μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4 αστέρια
Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Linda
blamcab965345989
Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂
Nike