Σετ δύο τεμαχίων Juxta-Girl με ρίγες και φιόγκο Nike για βρέφη (12-24M)

Nike
Σετ δύο τεμαχίων Juxta-Girl με ρίγες και φιόγκο για βρέφη (12-24M)
Αυτό το σετ δύο τεμαχίων συνδυάζει το αθλητικό με το γλυκό στιλ. Η μπλούζα crew είναι φτιαγμένη από απαλό πλεκτό ύφασμα, έχει ανάγλυφο λογότυπο και ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή. Το ασορτί κολάν είναι φτιαγμένο από απαλό και ελαστικό ύφασμα ζέρσεϊ με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στα παιδιά δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Moon Particle
- Στυλ: JA3230-267
Nike
Αυτό το σετ δύο τεμαχίων συνδυάζει το αθλητικό με το γλυκό στιλ. Η μπλούζα crew είναι φτιαγμένη από απαλό πλεκτό ύφασμα, έχει ανάγλυφο λογότυπο και ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή. Το ασορτί κολάν είναι φτιαγμένο από απαλό και ελαστικό ύφασμα ζέρσεϊ με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στα παιδιά δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Μπλούζα: 50% πολυέστερ / 44% ρεγιόν / 6% ελαστάν. Κολάν: 88% πολυέστερ / 12% ελαστάν
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Moon Particle
- Στυλ: JA3230-267
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike