Σετ δύο τεμαχίων Juxta-Girl με ρίγες και φιόγκο Nike για βρέφη (12-24M)

Αυτό το σετ δύο τεμαχίων συνδυάζει το αθλητικό με το γλυκό στιλ. Η μπλούζα crew είναι φτιαγμένη από απαλό πλεκτό ύφασμα, έχει ανάγλυφο λογότυπο και ριχτούς ώμους για χαλαρή εφαρμογή. Το ασορτί κολάν είναι φτιαγμένο από απαλό και ελαστικό ύφασμα ζέρσεϊ με τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει την υγρασία, για να προσφέρει στα παιδιά δροσερή και στεγνή αίσθηση στο παιχνίδι.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Moon Particle

Στυλ: JA3230-267