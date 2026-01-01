Σετ δύο τεμαχίων με crew Nike για μικρά παιδιά

Αυτό το σετ με απαραίτητα κομμάτια για την καθημερινότητα είναι φτιαγμένο από σύμμεικτο φλις με βαμβάκι που έχει λεία και απαλή αίσθηση στο δέρμα του παιδιού σας. Η άνετη μπλούζα crew σε ευρύχωρη γραμμή μπορεί να φορεθεί εύκολα πάνω από T-Shirt ή tank top. Το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή, ενώ τα μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω με ρεβέρ σε ριμπ ύφανση προσφέρουν σταθερή αίσθηση, επιτρέποντας στους μικρούς αθλητές να παίζουν ελεύθερα ή να χαλαρώνουν.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Grey Heather

Στυλ: IB7599-022