Σετ δύο τεμαχίων με crew Nike για μικρά παιδιά

Nike
Σετ δύο τεμαχίων με crew για μικρά παιδιά
Αυτό το σετ με απαραίτητα κομμάτια για την καθημερινότητα είναι φτιαγμένο από σύμμεικτο φλις με βαμβάκι που έχει λεία και απαλή αίσθηση στο δέρμα του παιδιού σας. Η άνετη μπλούζα crew σε ευρύχωρη γραμμή μπορεί να φορεθεί εύκολα πάνω από T-Shirt ή tank top. Το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή, ενώ τα μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω με ρεβέρ σε ριμπ ύφανση προσφέρουν σταθερή αίσθηση, επιτρέποντας στους μικρούς αθλητές να παίζουν ελεύθερα ή να χαλαρώνουν.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: JA3218-010
Nike
Αυτό το σετ με απαραίτητα κομμάτια για την καθημερινότητα είναι φτιαγμένο από σύμμεικτο φλις με βαμβάκι που έχει λεία και απαλή αίσθηση στο δέρμα του παιδιού σας. Η άνετη μπλούζα crew σε ευρύχωρη γραμμή μπορεί να φορεθεί εύκολα πάνω από T-Shirt ή tank top. Το ασορτί παντελόνι έχει ελαστική ζώνη για άνετη εφαρμογή, ενώ τα μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω με ρεβέρ σε ριμπ ύφανση προσφέρουν σταθερή αίσθηση, επιτρέποντας στους μικρούς αθλητές να παίζουν ελεύθερα ή να χαλαρώνουν.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: JA3218-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το αγόρι φοράει μέγεθος 6 και έχει ύψος 1,14 m
- Το κορίτσι φοράει μέγεθος 6 και έχει ύψος 1,09 m
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike