Σετ δύο τεμαχίων με φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Club για μικρά παιδιά

Nike
Σετ δύο τεμαχίων με φερμουάρ σε όλο το μήκος Club για μικρά παιδιά
Αναζητάς έναν εύκολο τρόπο να ντύσεις τον μικρό σου αθλητή με άνεση όλη μέρα; Αυτό το σετ δύο τεμαχίων, φτιαγμένο από μαλακό φλις ύφασμα, προσφέρει την ιδανική λύση. Η ευρύχωρη μπλούζα με κουκούλα έχει κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος για να φοριέται εύκολα πάνω από T-Shirt ή tank top, ενώ το ασορτί παντελόνι με μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη, σταθερή εφαρμογή. Μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε μπλούζα Nike για ένα ολοκληρωμένο σύνολο που αναδεικνύει τα παπούτσια του μικρού σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: FZ1867-010
Nike
Αναζητάς έναν εύκολο τρόπο να ντύσεις τον μικρό σου αθλητή με άνεση όλη μέρα; Αυτό το σετ δύο τεμαχίων, φτιαγμένο από μαλακό φλις ύφασμα, προσφέρει την ιδανική λύση. Η ευρύχωρη μπλούζα με κουκούλα έχει κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος για να φοριέται εύκολα πάνω από T-Shirt ή tank top, ενώ το ασορτί παντελόνι με μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη, σταθερή εφαρμογή. Μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε μπλούζα Nike για ένα ολοκληρωμένο σύνολο που αναδεικνύει τα παπούτσια του μικρού σου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 60% βαμβάκι / 40% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
- Στυλ: FZ1867-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος 6 και έχει ύψος 1,35 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike