Σετ δύο τεμαχίων με φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Club για μικρά παιδιά

Αναζητάς έναν εύκολο τρόπο να ντύσεις τον μικρό σου αθλητή με άνεση όλη μέρα; Αυτό το σετ δύο τεμαχίων, φτιαγμένο από μαλακό φλις ύφασμα, προσφέρει την ιδανική λύση. Η ευρύχωρη μπλούζα με κουκούλα έχει κλείσιμο με φερμουάρ σε όλο το μήκος για να φοριέται εύκολα πάνω από T-Shirt ή tank top, ενώ το ασορτί παντελόνι με μπατζάκια που στενεύουν προς τα κάτω έχει ελαστική ζώνη για άνετη, σταθερή εφαρμογή. Μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε μπλούζα Nike για ένα ολοκληρωμένο σύνολο που αναδεικνύει τα παπούτσια του μικρού σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: FZ1867-010