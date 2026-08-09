Σανδάλια ACG Air Deschutz+

ACG Air Deschutz+

79,99 €

ΕΝΑ ΣΑΝΔΑΛΙ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΤΙΛ.

Από τις πεζοπορίες στην πόλη μέχρι τα μονοπάτια στα φαράγγια και τις μεγάλες βόλτες στην παραλία, το Nike ACG Air Deschutz + έχει σχεδιαστεί για να σε συνοδεύει παντού. Η κλασική εμφάνιση της δεκαετίας του '90 συνδυάζεται με την ανθεκτική σχεδίαση που είναι εμπνευσμένη από τα μοντέλα για τις υπαίθριες δραστηριότητες. Επιπλέον, περιλαμβάνει υλικά που στεγνώνουν γρήγορα, ενώ έχει και μαλακή αντικραδασμική προστασία. Δέσε τα λουράκια και άφησε τα στοιχεία της φύσης να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα σου.

Δοκιμασμένο στις βορειοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ

Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε και υποβλήθηκε σε δοκιμές στο Όρεγκον των ΗΠΑ. Οι τεράστιες εκτάσεις της άγριας φύσης και το κλίμα της πολιτείας χρησίμευσαν ως πηγή έμπνευσης για την εμφάνιση και τον σκοπό του σανδαλιού.

Διαχρονική άνεση

Η μονάδα Nike Air στη φτέρνα προσφέρει αντικραδασμική προστασία σε όλες τις περιπέτειες σε βροχερό καιρό και βραχώδες έδαφος.

Εγκεκριμένο για κάθε περιπέτεια

Ανεξάρτητα από το αν πλατσουρίζεις σε ρυάκια ή διασχίζεις εκτάσεις με βράχους, τα υλικά που στεγνώνουν γρήγορα στο επάνω μέρος και η εξωτερική σόλα από κολλώδες καουτσούκ είναι ιδανικά για τις μετακινήσεις σου σε εξωτερικούς χώρους. Χάρη στα λουράκια με αυτοκόλλητο υλικό, μπορείς γρήγορα να εξατομικεύεις την εφαρμογή ανάλογα με τις περιπέτειες της μέρας.