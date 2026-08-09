Σανδάλια ACG Air Deschutz+

Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
Από τις πεζοπορίες στην πόλη μέχρι τα μονοπάτια στα φαράγγια και τις μεγάλες βόλτες στην παραλία, το Nike ACG Air Deschutz + έχει σχεδιαστεί για να σε συνοδεύει παντού. Η κλασική εμφάνιση της δεκαετίας του '90 συνδυάζεται με την ανθεκτική σχεδίαση που είναι εμπνευσμένη από τα μοντέλα για τις υπαίθριες δραστηριότητες. Επιπλέον, περιλαμβάνει υλικά που στεγνώνουν γρήγορα, ενώ έχει και μαλακή αντικραδασμική προστασία. Δέσε τα λουράκια και άφησε τα στοιχεία της φύσης να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα σου.
ACG Air Deschutz+
ΕΝΑ ΣΑΝΔΑΛΙ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΤΙΛ.
Από τις πεζοπορίες στην πόλη μέχρι τα μονοπάτια στα φαράγγια και τις μεγάλες βόλτες στην παραλία, το Nike ACG Air Deschutz + έχει σχεδιαστεί για να σε συνοδεύει παντού. Η κλασική εμφάνιση της δεκαετίας του '90 συνδυάζεται με την ανθεκτική σχεδίαση που είναι εμπνευσμένη από τα μοντέλα για τις υπαίθριες δραστηριότητες. Επιπλέον, περιλαμβάνει υλικά που στεγνώνουν γρήγορα, ενώ έχει και μαλακή αντικραδασμική προστασία. Δέσε τα λουράκια και άφησε τα στοιχεία της φύσης να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα σου.
Αυτό το προϊόν σχεδιάστηκε και υποβλήθηκε σε δοκιμές στο Όρεγκον των ΗΠΑ. Οι τεράστιες εκτάσεις της άγριας φύσης και το κλίμα της πολιτείας χρησίμευσαν ως πηγή έμπνευσης για την εμφάνιση και τον σκοπό του σανδαλιού.
Η μονάδα Nike Air στη φτέρνα προσφέρει αντικραδασμική προστασία σε όλες τις περιπέτειες σε βροχερό καιρό και βραχώδες έδαφος.
Ανεξάρτητα από το αν πλατσουρίζεις σε ρυάκια ή διασχίζεις εκτάσεις με βράχους, τα υλικά που στεγνώνουν γρήγορα στο επάνω μέρος και η εξωτερική σόλα από κολλώδες καουτσούκ είναι ιδανικά για τις μετακινήσεις σου σε εξωτερικούς χώρους. Χάρη στα λουράκια με αυτοκόλλητο υλικό, μπορείς γρήγορα να εξατομικεύεις την εφαρμογή ανάλογα με τις περιπέτειες της μέρας.
Η σειρά Nike All Conditions Gear περιλαμβάνει κομμάτια που θα σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις ή να ξεφύγεις από την καθημερινότητα στις πόλεις, χάρη στη μοντέρνα γραμμή που προσφέρει προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Τα αντιανεμικά και αδιάβροχα υφάσματα, αλλά και οι τεχνολογίες αερισμού εξασφαλίζουν κάλυψη, ενώ η πρωτοποριακή σχεδίαση παρέχει ευέλικτες επιλογές αποθήκευσης και μοναδικό στιλ.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.7 αστέρια
Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
Balázs107341634
Nagyon eltalálta a nike a szandált, többféle terepen közlekedem, eddig kiválóan teljesített. Könnyen kezelhető, tisztítása egyszerű. Nekem alapból a 46-os méret kell, de ebből egy számmal kisebbet rendeltem, ennek ellenére kiváló és jól illeszkedik a bokához és tartja!
Mal taillé
laurentt499682455
La Senda est mal taillée, on perd environ 1 cm au niveau du talon qui n’est pas réglable
ACG Air Deschutz+