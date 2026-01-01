Σαλοπέτα Storm-FIT ADV Nike "Mystery Lights"

Nike ACG "Mystery Lights"

449,99 €

Αυτή η σαλοπέτα είναι φτιαγμένη από ύφασμα GORE-TEX με τεχνολογία Nike Storm-FIT ADV, για προστασία από τον αέρα και το νερό. Η κατασκευή τριών στρώσεων αποτελείται από μια αδιάβροχη μεμβράνη που έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στο ανθεκτικό εξωτερικό ύφασμα και στο εσωτερικό υλικό επένδυσης.

Έμπνευση από τον ουρανό

Το εθνικό πάρκο Big Bend National Park είναι μια τεράστια περιοχή της ερήμου Chihuahuan στο δυτικό Τέξας. Αν και στην περιοχή ο ουρανός είναι συνήθως από τους πιο σκοτεινούς στη χώρα, το απόλυτο σκοτάδι φωτίζεται από τα Marfa Lights, μυστηριώδεις σφαίρες που λάμπουν πάνω από την έρημο. Αυτά τα φώτα ήταν η πηγή έμπνευσης για το όνομα της συλλογής.

Προηγμένη προστασία

Το αδιάβροχο ύφασμα GORE-TEX εξασφαλίζει στεγνή αίσθηση για απόλυτη συγκέντρωση σε κάθε περιπέτεια. Η τεχνολογία Nike Storm-FIT ADV συνδυάζει αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα με προηγμένη κατασκευή και χαρακτηριστικά για άνετη εφαρμογή στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα αδιάβροχα φερμουάρ προσφέρουν επιπλέον προστασία από τα στοιχεία της φύσης.

Ετοιμότητα για χειμερινά σπορ

Η σχεδίαση στους αστραγάλους περιλαμβάνει γκέτες χιονιού που ασφαλίζουν με φερμουάρ, ελαστικά ρεβέρ και σούστες για τη στερέωση του ρούχου στα μποτάκια. Το διχτυωτό υλικό επένδυσης απομακρύνει τον ιδρώτα για στεγνή και άνετη αίσθηση. Οι τσέπες με φερμουάρ για τα χέρια και οι πρακτικές τσέπες μπροστά έχουν απαλό, ζεστό υλικό επένδυσης.

Ιδανική επιλογή για κάθε περιπέτεια

Η ριχτή γραμμή έχει ευρύχωρη αίσθηση στον καβάλο, στους μηρούς και στα μπατζάκια. Έχει στοιχεία ρύθμισης με αυτοκόλλητο υλικό στη μέση για να σταθεροποιείς την εφαρμογή.