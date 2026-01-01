Σαλοπέτα Storm-FIT ADV Nike "Mystery Lights"

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike ACG "Mystery Lights"
Σαλοπέτα Storm-FIT ADV
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Αυτή η σαλοπέτα είναι φτιαγμένη από ύφασμα GORE-TEX με τεχνολογία Nike Storm-FIT ADV, για προστασία από τον αέρα και το νερό. Η κατασκευή τριών στρώσεων αποτελείται από μια αδιάβροχη μεμβράνη που έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στο ανθεκτικό εξωτερικό ύφασμα και στο εσωτερικό υλικό επένδυσης.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Safety Orange/Mosswood Brown/Μαύρο/Mosswood Brown
- Στυλ: HV1127-819
Nike ACG "Mystery Lights"
Αυτή η σαλοπέτα είναι φτιαγμένη από ύφασμα GORE-TEX με τεχνολογία Nike Storm-FIT ADV, για προστασία από τον αέρα και το νερό. Η κατασκευή τριών στρώσεων αποτελείται από μια αδιάβροχη μεμβράνη που έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στο ανθεκτικό εξωτερικό ύφασμα και στο εσωτερικό υλικό επένδυσης.
Έμπνευση από τον ουρανό
Το εθνικό πάρκο Big Bend National Park είναι μια τεράστια περιοχή της ερήμου Chihuahuan στο δυτικό Τέξας. Αν και στην περιοχή ο ουρανός είναι συνήθως από τους πιο σκοτεινούς στη χώρα, το απόλυτο σκοτάδι φωτίζεται από τα Marfa Lights, μυστηριώδεις σφαίρες που λάμπουν πάνω από την έρημο. Αυτά τα φώτα ήταν η πηγή έμπνευσης για το όνομα της συλλογής.
Προηγμένη προστασία
Το αδιάβροχο ύφασμα GORE-TEX εξασφαλίζει στεγνή αίσθηση για απόλυτη συγκέντρωση σε κάθε περιπέτεια. Η τεχνολογία Nike Storm-FIT ADV συνδυάζει αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα με προηγμένη κατασκευή και χαρακτηριστικά για άνετη εφαρμογή στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα αδιάβροχα φερμουάρ προσφέρουν επιπλέον προστασία από τα στοιχεία της φύσης.
Ετοιμότητα για χειμερινά σπορ
Η σχεδίαση στους αστραγάλους περιλαμβάνει γκέτες χιονιού που ασφαλίζουν με φερμουάρ, ελαστικά ρεβέρ και σούστες για τη στερέωση του ρούχου στα μποτάκια. Το διχτυωτό υλικό επένδυσης απομακρύνει τον ιδρώτα για στεγνή και άνετη αίσθηση. Οι τσέπες με φερμουάρ για τα χέρια και οι πρακτικές τσέπες μπροστά έχουν απαλό, ζεστό υλικό επένδυσης.
Ιδανική επιλογή για κάθε περιπέτεια
Η ριχτή γραμμή έχει ευρύχωρη αίσθηση στον καβάλο, στους μηρούς και στα μπατζάκια. Έχει στοιχεία ρύθμισης με αυτοκόλλητο υλικό στη μέση για να σταθεροποιείς την εφαρμογή.
Περισσότερα πλεονεκτήματα
Αυτό το κομμάτι έχει σχεδιαστεί για να κουμπώνει με σούστες στο τζάκετ "Mystery Lights".
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κεντημένο λογότυπο ACG
- Εσωτερικό σήμα με την ιστορία των Mystery Lights
- Κρίκος ACG
- Σώμα: 100% πολυέστερ. Επικαλύψεις: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης στις φάσες: 85% πολυέστερ / 15% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Safety Orange/Mosswood Brown/Μαύρο/Mosswood Brown
- Στυλ: HV1127-819
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,87 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike ACG "Mystery Lights"