Σακίδιο Nike Heritage Τσέλσι 25/26

Τσέλσι 25/26
Σακίδιο Nike Heritage
Με το σακίδιο Nike Heritage, μπορείς να μεταφέρεις πανεύκολα τον εξοπλισμό σου. Η ευρύχωρη κύρια θήκη διαθέτει ξεχωριστή θήκη για φορητό υπολογιστή έως 15", ώστε να μπορείς να τον έχεις πάντα μαζί σου. Χάρη στις δύο τσέπες με φερμουάρ για αξεσουάρ, μπορείς να οργανώνεις και να έχεις εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό σου. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από ίνες με τουλάχιστον 65% ανακυκλωμένο πολυέστερ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Bright Blue/Λευκό
- Στυλ: IU3593-477
Τσέλσι 25/26
Με το σακίδιο Nike Heritage, μπορείς να μεταφέρεις πανεύκολα τον εξοπλισμό σου. Η ευρύχωρη κύρια θήκη διαθέτει ξεχωριστή θήκη για φορητό υπολογιστή έως 15", ώστε να μπορείς να τον έχεις πάντα μαζί σου. Χάρη στις δύο τσέπες με φερμουάρ για αξεσουάρ, μπορείς να οργανώνεις και να έχεις εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό σου. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από ίνες με τουλάχιστον 65% ανακυκλωμένο πολυέστερ.
Πλεονεκτήματα
- Οι πρόσθετες θήκες με φερμουάρ εξασφαλίζουν οργάνωση, μεγαλύτερη ευκολία και ασφαλή αποθήκευση κλειδιών, πορτοφολιού και κινητού.
- Το βαρύ υλικό από πολυέστερ με πυκνή ύφανση παρέχει καλή στήριξη.
- Επένδυση στα λουράκια ώμου και στο πίσω μέρος για μεγαλύτερη άνεση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Bright Blue/Λευκό
- Στυλ: IU3593-477
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Τσέλσι 25/26