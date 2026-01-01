Σακίδιο Nike Heritage Βραζιλία 2026/27

Σακίδιο Heritage Βραζιλία 2026/27

39,99 €

Με το σακίδιο Nike Heritage, μπορείς να μεταφέρεις πανεύκολα τον εξοπλισμό σου. Η ευρύχωρη κύρια θήκη διαθέτει ξεχωριστή θήκη για φορητό υπολογιστή έως 15", ώστε να μπορείς να τον έχεις πάντα μαζί σου. Χάρη στις δύο τσέπες με φερμουάρ για αξεσουάρ, μπορείς να οργανώνεις και να έχεις εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό σου. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από ίνες με τουλάχιστον 65% ανακυκλωμένο πολυέστερ.

Πλεονεκτήματα Οι πρόσθετες θήκες με φερμουάρ εξασφαλίζουν οργάνωση, μεγαλύτερη ευκολία και ασφαλή αποθήκευση κλειδιών, πορτοφολιού και κινητού.