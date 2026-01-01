Σακίδιο Nike Heritage Βραζιλία 2026/27

Σακίδιο Heritage Βραζιλία 2026/27
Σακίδιο Nike Heritage
Με το σακίδιο Nike Heritage, μπορείς να μεταφέρεις πανεύκολα τον εξοπλισμό σου. Η ευρύχωρη κύρια θήκη διαθέτει ξεχωριστή θήκη για φορητό υπολογιστή έως 15", ώστε να μπορείς να τον έχεις πάντα μαζί σου. Χάρη στις δύο τσέπες με φερμουάρ για αξεσουάρ, μπορείς να οργανώνεις και να έχεις εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό σου. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από ίνες με τουλάχιστον 65% ανακυκλωμένο πολυέστερ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pro Green/Canary
- Στυλ: IQ6985-377
Σακίδιο Heritage Βραζιλία 2026/27
Με το σακίδιο Nike Heritage, μπορείς να μεταφέρεις πανεύκολα τον εξοπλισμό σου. Η ευρύχωρη κύρια θήκη διαθέτει ξεχωριστή θήκη για φορητό υπολογιστή έως 15", ώστε να μπορείς να τον έχεις πάντα μαζί σου. Χάρη στις δύο τσέπες με φερμουάρ για αξεσουάρ, μπορείς να οργανώνεις και να έχεις εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό σου. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από ίνες με τουλάχιστον 65% ανακυκλωμένο πολυέστερ.
Πλεονεκτήματα
Οι πρόσθετες θήκες με φερμουάρ εξασφαλίζουν οργάνωση, μεγαλύτερη ευκολία και ασφαλή αποθήκευση κλειδιών, πορτοφολιού και κινητού.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Πολυέστερ με πυκνή ύφανση για ανθεκτική στήριξη και επένδυση στα λουράκια ώμου και στο πίσω μέρος για μεγαλύτερη άνεση.
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pro Green/Canary
- Στυλ: IQ6985-377
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Σακίδιο Heritage Βραζιλία 2026/27