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Σακίδιο Nike Commuter Elite (15 L) - Μαύρο/Μαύρο/Silver

Nike Commuter Elite

Σακίδιο (15 L)

99,99 €
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Τρέξε με σιγουριά με το σακίδιο Nike Commuter Elite. Τα λουράκια στέρνου και μέσης έχουν σχεδιαστεί για να παραμένουν στη θέση τους κατά το τρέξιμο, ενώ είναι πλήρως ρυθμιζόμενα για να επιλέγεις την ιδανική εφαρμογή. Επιπλέον, περιλαμβάνει αδιάβροχη τσέπη για το κινητό σου, συμβατότητα με θήκες νερού και λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Silver
  • Στυλ: HM7000-084

Nike Commuter Elite

99,99 €

Τρέξε με σιγουριά με το σακίδιο Nike Commuter Elite. Τα λουράκια στέρνου και μέσης έχουν σχεδιαστεί για να παραμένουν στη θέση τους κατά το τρέξιμο, ενώ είναι πλήρως ρυθμιζόμενα για να επιλέγεις την ιδανική εφαρμογή. Επιπλέον, περιλαμβάνει αδιάβροχη τσέπη για το κινητό σου, συμβατότητα με θήκες νερού και λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Το παγούρι ενυδάτωσης πωλείται ξεχωριστά
  • Ανθεκτικό στο νερό
  • Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Silver
  • Στυλ: HM7000-084

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Σακίδιο Nike Commuter Elite (15 L)

    Nike Commuter Elite

    99,99 €

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