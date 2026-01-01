Σακίδιο Nike Commuter Elite (15 L)

Τρέξε με σιγουριά με το σακίδιο Nike Commuter Elite. Τα λουράκια στέρνου και μέσης έχουν σχεδιαστεί για να παραμένουν στη θέση τους κατά το τρέξιμο, ενώ είναι πλήρως ρυθμιζόμενα για να επιλέγεις την ιδανική εφαρμογή. Επιπλέον, περιλαμβάνει αδιάβροχη τσέπη για το κινητό σου, συμβατότητα με θήκες νερού και λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Silver

Στυλ: HM7000-084