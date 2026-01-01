Σακίδιο Nike Commuter Elite (15 L)

Nike Commuter Elite
Σακίδιο (15 L)
Τρέξε με σιγουριά με το σακίδιο Nike Commuter Elite. Τα λουράκια στέρνου και μέσης έχουν σχεδιαστεί για να παραμένουν στη θέση τους κατά το τρέξιμο, ενώ είναι πλήρως ρυθμιζόμενα για να επιλέγεις την ιδανική εφαρμογή. Επιπλέον, περιλαμβάνει αδιάβροχη τσέπη για το κινητό σου, συμβατότητα με θήκες νερού και λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Silver
- Στυλ: HM7000-084
Nike Commuter Elite
Τρέξε με σιγουριά με το σακίδιο Nike Commuter Elite. Τα λουράκια στέρνου και μέσης έχουν σχεδιαστεί για να παραμένουν στη θέση τους κατά το τρέξιμο, ενώ είναι πλήρως ρυθμιζόμενα για να επιλέγεις την ιδανική εφαρμογή. Επιπλέον, περιλαμβάνει αδιάβροχη τσέπη για το κινητό σου, συμβατότητα με θήκες νερού και λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Το παγούρι ενυδάτωσης πωλείται ξεχωριστά
- Ανθεκτικό στο νερό
- Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Silver
- Στυλ: HM7000-084
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Commuter Elite