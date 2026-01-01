Σακίδιο Nike Commute (25 L)

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Commute
Σακίδιο (25 L)
Αυτό το σακίδιο διαθέτει ανακλαστικές λεπτομέρειες για όσους μετακινούνται καθημερινά με τα μέσα μεταφοράς. Διαθέτει ξεχωριστή θήκη για φορητό υπολογιστή με επένδυση, για να διατηρείς τα είδη τεχνολογίας σου ασφαλή και οργανωμένα. Η τσέπη με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε μικρά βασικά είδη, ενώ η επεκτάσιμη τσέπη με φερμουάρ στο πλάι χωράει τα περισσότερα μεγάλα μπουκάλια νερού για ευκολία.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Στυλ: IQ1281-085
Nike Commute
Αυτό το σακίδιο διαθέτει ανακλαστικές λεπτομέρειες για όσους μετακινούνται καθημερινά με τα μέσα μεταφοράς. Διαθέτει ξεχωριστή θήκη για φορητό υπολογιστή με επένδυση, για να διατηρείς τα είδη τεχνολογίας σου ασφαλή και οργανωμένα. Η τσέπη με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε μικρά βασικά είδη, ενώ η επεκτάσιμη τσέπη με φερμουάρ στο πλάι χωράει τα περισσότερα μεγάλα μπουκάλια νερού για ευκολία.
Πλεονεκτήματα
- Εσωτερική θήκη για φορητό υπολογιστή έως 15".
- Η επένδυση στην πλάτη και τα ρυθμιζόμενα λουράκια ώμου προσφέρουν άνεση.
- Η εξωτερική τσέπη με φερμουάρ δίνει γρήγορη πρόσβαση σε βασικά μικροαντικείμενα.
- Η αποσπώμενη μίνι τσάντα σού επιτρέπει να διατηρείς τα μικρά αντικείμενα οργανωμένα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 30 cm (Π) x 48 cm (Υ) x 13 cm (Β)
- Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Στυλ: IQ1281-085
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Commute