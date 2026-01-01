Σακίδιο Nike Commute (25 L)

Αυτό το σακίδιο διαθέτει ανακλαστικές λεπτομέρειες για όσους μετακινούνται καθημερινά με τα μέσα μεταφοράς. Διαθέτει ξεχωριστή θήκη για φορητό υπολογιστή με επένδυση, για να διατηρείς τα είδη τεχνολογίας σου ασφαλή και οργανωμένα. Η τσέπη με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε μικρά βασικά είδη, ενώ η επεκτάσιμη τσέπη με φερμουάρ στο πλάι χωράει τα περισσότερα μεγάλα μπουκάλια νερού για ευκολία.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver

Στυλ: IQ1281-085