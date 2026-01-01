Σακίδιο Nike Academy (μέγεθος M, 24 L)

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Nike Academy
Σακίδιο (μέγεθος M, 24 L)
37,99 €
Με ανθεκτική σχεδίαση, το σακίδιο Nike Academy έχει κατασκευαστεί για να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις κάθε πρόκληση την ημέρα του αγώνα. Διαθέτει πολλές θήκες για την ασφαλή αποθήκευση του εξοπλισμού σου με εύκολη πρόσβαση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IO0915-410
Nike Academy
37,99 €
Με ανθεκτική σχεδίαση, το σακίδιο Nike Academy έχει κατασκευαστεί για να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις κάθε πρόκληση την ημέρα του αγώνα. Διαθέτει πολλές θήκες για την ασφαλή αποθήκευση του εξοπλισμού σου με εύκολη πρόσβαση.
Πλεονεκτήματα
- Η ανανεωμένη βάση με επικάλυψη προσφέρει προστασία από τη βροχή και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
- Θήκη για νωπά/στεγνά αντικείμενα, ώστε να διατηρείς τον εξοπλισμό σου καθαρό και οργανωμένο.
- Στις πλαϊνές τσέπες υπάρχει χώρος για παγούρι νερού ή άλλα απαραίτητα μικροαντικείμενα.
- Θήκη για φορητό υπολογιστή έως 15".
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 46 cm (Y) x 30 cm (Π) x 18 cm (B)
- 100% πολυέστερ
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IO0915-410
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Academy
37,99 €