Σακίδιο Nike Academy (μέγεθος M, 24 L)

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Με ανθεκτική σχεδίαση, το σακίδιο Nike Academy έχει κατασκευαστεί για να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις κάθε πρόκληση την ημέρα του αγώνα. Διαθέτει πολλές θήκες για την ασφαλή αποθήκευση του εξοπλισμού σου με εύκολη πρόσβαση.