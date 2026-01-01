Σακίδιο Nike Academy Αγγλία 2026/27

Σακίδιο Academy Αγγλία 2026/27

49,99 €

Ο καιρός δεν στέκεται εμπόδιο στην προπόνησή σου και δεν θα πρέπει να είναι η αιτία για να μην έχεις στεγνό εξοπλισμό. Είτε ακουμπά στο έδαφος είτε κρέμεται σε έναν φράχτη, αυτό το σακίδιο αντέχει τις μη ιδανικές συνθήκες αγώνα και προπόνησης, ενώ μπορεί να χωρέσει και την μπάλα στην μπροστινή τσέπη. Το αδιάβροχο κάλυμμα διαθέτει τεχνολογία Nike Storm-FIT για επιπλέον κάλυψη από τις καιρικές συνθήκες, ενώ το διχτυωτό υλικό στην τσάντα εξασφαλίζει κυκλοφορία του αέρα και αερισμό τις μέρες που ο καιρός είναι καλός.

Πλεονεκτήματα Η τεχνολογία Nike Storm-FIT προσφέρει προστασία από καιρικά φαινόμενα όπως ο αέρας και το νερό, για άνετη αίσθηση στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα ρυθμιζόμενα λουράκια ώμου με επένδυση εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή.