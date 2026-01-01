Σακίδιο ACG για μεγάλα παιδιά (18 L)

Αυτό το σακίδιο είναι έτοιμο για κάθε πρόκληση, είτε πρόκειται να εξερευνήσεις την ύπαιθρο είτε να πας στο σχολείο. Είναι φτιαγμένο από ανθεκτικό υλικό με αδιάβροχο φινίρισμα, η ευρύχωρη κύρια θήκη διαθέτει τμήμα με επένδυση για φορητό υπολογιστή στο εσωτερικό, οι τσέπες για παγούρια είναι πρακτικές για να αποθηκεύεις τα ροφήματά σου και η μπροστινή τσέπη με φερμουάρ επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση μικρότερων αντικειμένων για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: IZ8090-010