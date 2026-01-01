Σακίδιο με φλοράλ σχέδιο Nike Aura (24 L)

Ποιος μπορεί να πει όχι σε άλλο ένα σακίδιο; Αυτό το μοντέλο συνδυάζει ένα περίτεχνο φλοράλ σχέδιο με κομψές μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Η κύρια θήκη του είναι ιδανική για τη μεταφορά όλων των καθημερινών απαραίτητων αντικειμένων σου και διαθέτει εσωτερική θήκη που χωράει τους περισσότερους φορητούς υπολογιστές. Η μπροστινή τσέπη με φερμουάρ και η πλαϊνή θήκη είναι ιδανικές για να αποθηκεύεις τα μικρότερα απαραίτητα αντικείμενά σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal

Στυλ: IQ1267-010