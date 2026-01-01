Σακίδιο με φλοράλ σχέδιο Nike Aura (24 L)

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike Aura
Σακίδιο με φλοράλ σχέδιο (24 L)
Ποιος μπορεί να πει όχι σε άλλο ένα σακίδιο; Αυτό το μοντέλο συνδυάζει ένα περίτεχνο φλοράλ σχέδιο με κομψές μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Η κύρια θήκη του είναι ιδανική για τη μεταφορά όλων των καθημερινών απαραίτητων αντικειμένων σου και διαθέτει εσωτερική θήκη που χωράει τους περισσότερους φορητούς υπολογιστές. Η μπροστινή τσέπη με φερμουάρ και η πλαϊνή θήκη είναι ιδανικές για να αποθηκεύεις τα μικρότερα απαραίτητα αντικείμενά σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal
- Στυλ: IQ1267-010
Nike Aura
Ποιος μπορεί να πει όχι σε άλλο ένα σακίδιο; Αυτό το μοντέλο συνδυάζει ένα περίτεχνο φλοράλ σχέδιο με κομψές μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Η κύρια θήκη του είναι ιδανική για τη μεταφορά όλων των καθημερινών απαραίτητων αντικειμένων σου και διαθέτει εσωτερική θήκη που χωράει τους περισσότερους φορητούς υπολογιστές. Η μπροστινή τσέπη με φερμουάρ και η πλαϊνή θήκη είναι ιδανικές για να αποθηκεύεις τα μικρότερα απαραίτητα αντικείμενά σου.
Πλεονεκτήματα
- Η μεγάλη θηλιά προσφέρει τη δυνατότητα για εναλλακτικές επιλογές μεταφοράς.
- Τα λουράκια ώμου με επένδυση είναι ρυθμιζόμενα για άνετη εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 30 cm (Π) x 43 cm (Υ) x 15 cm (Β)
- Σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal
- Στυλ: IQ1267-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Aura