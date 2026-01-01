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Σακίδιο με φλοράλ σχέδιο Nike Aura (24 L) - Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Aura

Σακίδιο με φλοράλ σχέδιο (24 L)

64,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Ποιος μπορεί να πει όχι σε άλλο ένα σακίδιο; Αυτό το μοντέλο συνδυάζει ένα περίτεχνο φλοράλ σχέδιο με κομψές μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Η κύρια θήκη του είναι ιδανική για τη μεταφορά όλων των καθημερινών απαραίτητων αντικειμένων σου και διαθέτει εσωτερική θήκη που χωράει τους περισσότερους φορητούς υπολογιστές. Η μπροστινή τσέπη με φερμουάρ και η πλαϊνή θήκη είναι ιδανικές για να αποθηκεύεις τα μικρότερα απαραίτητα αντικείμενά σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal
  • Στυλ: IQ1267-010

Nike Aura

64,99 €

Ποιος μπορεί να πει όχι σε άλλο ένα σακίδιο; Αυτό το μοντέλο συνδυάζει ένα περίτεχνο φλοράλ σχέδιο με κομψές μεταλλιζέ λεπτομέρειες. Η κύρια θήκη του είναι ιδανική για τη μεταφορά όλων των καθημερινών απαραίτητων αντικειμένων σου και διαθέτει εσωτερική θήκη που χωράει τους περισσότερους φορητούς υπολογιστές. Η μπροστινή τσέπη με φερμουάρ και η πλαϊνή θήκη είναι ιδανικές για να αποθηκεύεις τα μικρότερα απαραίτητα αντικείμενά σου.

Πλεονεκτήματα

  • Η μεγάλη θηλιά προσφέρει τη δυνατότητα για εναλλακτικές επιλογές μεταφοράς.
  • Τα λουράκια ώμου με επένδυση είναι ρυθμιζόμενα για άνετη εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 30 cm (Π) x 43 cm (Υ) x 15 cm (Β)
  • Σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Gunmetal
  • Στυλ: IQ1267-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Σακίδιο με φλοράλ σχέδιο Nike Aura (24 L)

    Nike Aura

    64,99 €

    Ολοκλήρωσε το look

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