Σακίδιο γυμναστηρίου Jordan Element (4 L)

Διάλεξε αυτή τη λιτή και ανάλαφρη τσάντα με αναδιπλούμενη και πρακτική σχεδίαση για να μεταφέρεις εύκολα τον εξοπλισμό σου. Τα κορδόνια που σφίγγουν στο επάνω μέρος λειτουργούν και ως λουράκια, ώστε να μπορείς να μεταφέρεις τον σάκο σαν σακίδιο πλάτης ή σαν τσάντα ώμου. Οι κρυφές τσέπες με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος επιτρέπουν την ασφαλή αποθήκευση μικρών πολύτιμων αντικειμένων και άλλων ειδών για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gym Red/Gym Red

Στυλ: IR8408-013