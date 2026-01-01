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Σακίδιο γυμναστηρίου Jordan Element (4 L) - Μαύρο/Gym Red/Gym Red

Jordan

Σακίδιο γυμναστηρίου Element (4 L)

22,99 €
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διάλεξε αυτή τη λιτή και ανάλαφρη τσάντα με αναδιπλούμενη και πρακτική σχεδίαση για να μεταφέρεις εύκολα τον εξοπλισμό σου. Τα κορδόνια που σφίγγουν στο επάνω μέρος λειτουργούν και ως λουράκια, ώστε να μπορείς να μεταφέρεις τον σάκο σαν σακίδιο πλάτης ή σαν τσάντα ώμου. Οι κρυφές τσέπες με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος επιτρέπουν την ασφαλή αποθήκευση μικρών πολύτιμων αντικειμένων και άλλων ειδών για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gym Red/Gym Red
  • Στυλ: IR8408-013

Jordan

22,99 €

Διάλεξε αυτή τη λιτή και ανάλαφρη τσάντα με αναδιπλούμενη και πρακτική σχεδίαση για να μεταφέρεις εύκολα τον εξοπλισμό σου. Τα κορδόνια που σφίγγουν στο επάνω μέρος λειτουργούν και ως λουράκια, ώστε να μπορείς να μεταφέρεις τον σάκο σαν σακίδιο πλάτης ή σαν τσάντα ώμου. Οι κρυφές τσέπες με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος επιτρέπουν την ασφαλή αποθήκευση μικρών πολύτιμων αντικειμένων και άλλων ειδών για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 46 cm (Υ) x 36 cm (Μ) x 3 cm (Β). Μήκος λουριού: 46 cm (μικρότερο)
  • 100% πολυέστερ
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gym Red/Gym Red
  • Στυλ: IR8408-013

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Σακίδιο γυμναστηρίου Jordan Element (4 L)

    Jordan

    22,99 €

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