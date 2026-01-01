Σακίδιο γυμναστηρίου Jordan Element (4 L)

Jordan
Σακίδιο γυμναστηρίου Element (4 L)
Διάλεξε αυτή τη λιτή και ανάλαφρη τσάντα με αναδιπλούμενη και πρακτική σχεδίαση για να μεταφέρεις εύκολα τον εξοπλισμό σου. Τα κορδόνια που σφίγγουν στο επάνω μέρος λειτουργούν και ως λουράκια, ώστε να μπορείς να μεταφέρεις τον σάκο σαν σακίδιο πλάτης ή σαν τσάντα ώμου. Οι κρυφές τσέπες με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος επιτρέπουν την ασφαλή αποθήκευση μικρών πολύτιμων αντικειμένων και άλλων ειδών για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gym Red/Gym Red
- Στυλ: IR8408-013
Jordan
Διάλεξε αυτή τη λιτή και ανάλαφρη τσάντα με αναδιπλούμενη και πρακτική σχεδίαση για να μεταφέρεις εύκολα τον εξοπλισμό σου. Τα κορδόνια που σφίγγουν στο επάνω μέρος λειτουργούν και ως λουράκια, ώστε να μπορείς να μεταφέρεις τον σάκο σαν σακίδιο πλάτης ή σαν τσάντα ώμου. Οι κρυφές τσέπες με φερμουάρ στο μπροστινό μέρος επιτρέπουν την ασφαλή αποθήκευση μικρών πολύτιμων αντικειμένων και άλλων ειδών για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 46 cm (Υ) x 36 cm (Μ) x 3 cm (Β). Μήκος λουριού: 46 cm (μικρότερο)
- 100% πολυέστερ
- Επιφανειακό καθάρισμα
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gym Red/Gym Red
- Στυλ: IR8408-013
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Jordan