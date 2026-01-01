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Σακίδιο γυμναστηρίου και ποδοσφαιρικής προπόνησης Nike Academy (18 L) - Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Nike Academy

Σακίδιο γυμναστηρίου και ποδοσφαιρικής προπόνησης (18 L)

22,99 €
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ
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Το σακίδιο γυμναστηρίου Nike Academy διαθέτει ανάλαφρη, απλή σχεδίαση και αποτελεί έναν γρήγορο τρόπο για την αποθήκευση και μεταφορά του εξοπλισμού που χρειάζεσαι για την προπόνηση, το παιχνίδι και τις περισσότερες δραστηριότητες της μέρας σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IO0924-010

Nike Academy

22,99 €

Το σακίδιο γυμναστηρίου Nike Academy διαθέτει ανάλαφρη, απλή σχεδίαση και αποτελεί έναν γρήγορο τρόπο για την αποθήκευση και μεταφορά του εξοπλισμού που χρειάζεσαι για την προπόνηση, το παιχνίδι και τις περισσότερες δραστηριότητες της μέρας σου.

Πλεονεκτήματα

  • Η μικρή τσέπη με φερμουάρ δίνει γρήγορη πρόσβαση σε απαραίτητα μικροαντικείμενα.
  • Η ανανεωμένη βάση με επικάλυψη προσφέρει προστασία από τη βροχή και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 51 cm (Υ) x 36 cm (Π) x 5 cm (Β)
  • 100% πολυέστερ
  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IO0924-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Σακίδιο γυμναστηρίου και ποδοσφαιρικής προπόνησης Nike Academy (18 L)

    Nike Academy

    22,99 €

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